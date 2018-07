En forladt 'spøgelsesby' i Californien, Cerro Gordo, var egentlig sat til salg for godt 5,9 millioner kroner, men er nu endt med at blive solgt for hele ni millioner kroner.

Byen, der er en forladt mineby ved Inyo-bjergene ved Lone Pine, er blevet solgt til entreprenøren Brent Underwood, oplyser ejendomsmægler Jake Rasmuson til CNN.

Cerro Gordo er en by fra det 19. århundrede, der udover sine 300 hektarer jord ikke indeholder meget andet end et forladt hotel, en kirke og et simpelt hostel. Derfor blev ejendomsmægler Jake Rasmuson også overrasket over, at der kom flere bud på byen.

»Der var andre bud, men Underwoods plan var gavnlig for bevarelsen og for den offentlige brug af ejendommen,« siger Jake Rasmuson til CNN.

Ifølge CNN har mange ideer været på tegnebrættet til byen, heriblandt at gøre den til en forlystelsespark. Brent Underwood oplyser dog i en mail til CNN, at det historiske vingesus ved byen er det vigtigste aspekt for ham, og derfor er det vigtigt for entreprenøren at bevare netop det.

Brent Underwood har dog planer om at modernisere byen til en grad, der gør det muligt for folk at bo der i perioder og besøge byen som rejsedestination. Derfor vil han blandt andet renovere nogle af de gamle bygninger samt gøre wifi tilgængeligt i byen, og på sigt er planen at skabe musikevents, spiseoplevelser og andre events i byen. Den smukke natur i området skal dog bevares, som den er.

Ifølge Cerro Gordos hjemmeside blev byen grundlagt i 1865, efter man opdagede sølv, og byen var angiveligt den største producent af sølv i Californien. Jake Rasmuson beskriver desuden over for CNN, hvordan byen i gamle dage var en del af det ægte 'vilde vesten' med et mord om ugen i gennemsnit.

Brent Underwood er partner i virksomheden Brass Check og ejer desuden hostellet HK Austin.