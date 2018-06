Et stigende antal turister besøger hvert år Grækenland, og fortsætter det sådan kan det ende med at give bagslag, mener miljøforkæmper.

Siden Grækenland for ganske få år siden var et mulehår fra at gå konkurs, er landets turisme steget markant. I år forventes 32 millioner at besøge Grækenland over sommeren.

Og det er en rekord, der bekymrer.

For de sidste par år er tilstrømningen af turister til Grækenland vokset med godt og vel to millioner om året, og med dette års mulige rekordbesøg svarer det til, at der for hver fastboende græker er tre turister, der besøger det solrige land og dets mange eksotiske øer i 2018.

»Vi kan ikke fortsætte med tiltrække flere turister hvert år,« siger miljøforkæmperen Nikos Chrysogelos til The Guardian og fortsætter:

»Vi kan ikke have små øer med små samfund, der har en million besøgende i sommermånederne. Der er fare for, at infrastrukturen ikke kan klare det, og vi risikerer, at det giver bagslag, hvis vi kun fokuserer på antallet af besøgende og ikke ser på mulighederne for at udvikle en mere bæredygtig turistmodel.«

Ifølge The Guardian kommer en stor del af det fortsat stigende antal turister fra Asien, og på ganske få år er antallet af turister fra netop den verdensdel fordoblet.

Det har blandt andet medført, at der i september sidste år åbnede en rute fra Beijing til Athen.

Og særligt øen Santorini er en populær destination. Sidste år besøgte godt to millioner øen, der menes at have en af verdens smukkeste solnedgange, og hvor der i øvrigt bor bare 20.000 mennesker.

Santorinis mange turister medfører også et stor forbrug af rent ferskvand, og de seneste år har de lokale myndigheder måtte bygge adskillige anlæg, der er i stand til at fjerne saltet fra havvandet for at kunne imødekomme den store efterspørgsel på rent drikkevand.