Den amerikanske præsident, Donald Trump, er kommet ud i et gevaldigt stormvejr efter sit møde med den russiske præsident, Vladimir Putin. En ekspert på området kalder det for Trumps største krise som præsident.

Selv af flere af sine egne republikanske partikammerater har Donald Trump mødt hård kritik, efter han under et pressemøde med Vladimir Putin i den finske hovedstad, Helsingfors, modsagde USAs efterretningstjenester i spørgsmålet om, hvorvidt Rusland havde forsøgt at påvirke det amerikanske præsidentvalg, som Trump selv vandt i 2016.

Da Trump igen var på amerikansk jord, brændte den for alvor under præsidenten, der måtte gå ud med en slags forklaring på, hvorfor han valgte at tro på den russiske præsident fremfor sine egne efterretningsfolk.

»I en vigtig sætning sagde jeg ordet 'skulle' i stedet for 'ikke skulle'. Sætningen skulle være: Jeg ser ingen grund til, hvorfor jeg ikke skulle, eller hvorfor det ikke skulle være Rusland,« sagde Trump i Det Hvide Hus til den ventende presse, der både til højre og venstre havde kastet sig frådende over Trumps udtalelser i det finske.

Donald Trump og Vladimir Putin i Finland. Foto: Grigory Dukor

Største krise

På trods af mange kontroversielle sager for præsident Trump i de første år i Det Hvide Hus, så er problemerne efter mødet med Vladimir Putin alligevel de største, som Trump har stået over for i sin tid som præsident. Og han blev ganske enkelt nødt til at trække i land oven på udtalelserne i Helsingfors. Det vurderer en ekspert til det norske medie VG.

»Han havde ikke noget valg. Det her er den største krise i hans præsidentskab. Det skadede hans moralske autoritet også blandt hans mest loyale støtter. Skandalen kunne virkelig have frataget ham politisk gennemslagskraft i Washington og have skabt uro internt. Og når der er uro internt, så risikerer man at få en seriøs intern udfordrer ved næste præsidentvalg,« siger postdoc ved Universitetet i Bergen Hilmar Mjelde til mediet.

Donald Trump i Det Hvide Hus. Foto: Olivier Douliery

Eksperten forklarer således, at Donald Trump for alvor var kommet i problemer. Det blev understreget af, at selv Fox News, der af mange regnes for Trumps største mediestøtte, kritiserede præsidenten.

»Når Fox News og Trump-loyalist Newt Gingrich også himler med øjnene, så er det tydeligt tegn på, at Trump virkelig har jokket i spinaten. Hans udtalelse var grov embedsforsømmelse. En præsident, som skaber tvivl om sin loyalitet til landet, vil miste støtte internt i USA og internationalt. Det tappede Trump umiddelbart for politisk kapital og goodwill på tværs af det politiske spektrum,« siger Hilmar Mjelde.

Problemerne synes dog endnu ikke ovre for Donald Trump. Ifølge nyhedsbureauet Reuters skal præsidenten onsdag have svaret 'nej' til et spørgsmål om, hvorvidt Rusland fortsat forsøgte at påvirke amerikanske valg. Det fik hurtigt en del opmærksomhed i såvel amerikanske som internationale medier.

Siden har talsperson i Det Hvide Hus Sarah Sanders været ude og forklare, at Trumps 'nej' skal have været et nej til at besvare journalistens spørgsmål. Samtidig slog talpersonen fast, at Trump og Det Hvide Hus fortsat mener, at Rusland udgør en trussel mod amerikanske valg.