Det faldt tilsyneladende slet ikke i god jord hos rigmanden Elon Musk, at en af de dykkere, der var med til at redde tolv fodbolddrenge og deres træner fra en oversvømmet grotte, i weekenden kritiserede ham og den miniubåd, han havde fået bygget for at hjælpe i redningsaktionen.

I hvert fald endte forretningsmanden og opfinderen med at kalde den britiske dykker - Vernon Unsworth - for en 'pedo guy' (forkortelse for pædofil, red.) i et tweet, som han efterfølgende har slettet igen. Det skriver flere udenlandske medier som Independent og Washington Post.

Det hele udsprang af et interview, som Vernon Unsworth lørdag gav til CNN. I interviewet lagde han ikke skjul på, at han ikke havde meget til overs for Tesla-milliardæren, der, mens de tolv thailandske drenge og deres træner sad fanget i den oversvømmede grotte, fik bygget en form for miniubåd, som han mente kunne bruges under redningsaktionen til at få drengene ud i friheden igen.

ARKIVFOTO af den britiske grottedykker Vernon Unsworth (i midten) under redningsaktionen i Thailand. Foto: REUTERS/Panu Wongcha-um Vis mere ARKIVFOTO af den britiske grottedykker Vernon Unsworth (i midten) under redningsaktionen i Thailand. Foto: REUTERS/Panu Wongcha-um

Den vurdering var Vernon Unsworth dog langt fra enig i.

»Han kan stikke sin ubåd derop, hvor det gør ondt. Der var absolut ingen chance for, at det ville virke. Han havde ingen anelse om, hvordan passagen gennem grotten var,« sagde den britiske grottedykker, der bor i Thailand, i interviewet.

»Ubåden var omkring 1,7 meter lang og ville ikke kunne komme omkring hjørner eller andre forhindringer. Den ville ikke være kommet de første 50 meter ind i grotten. Det var bare et pr-stunt,« tilføjede han.

Det fik Elon Musk til at fare til tasterne og tweete, at hans miniubåd ifølge ham selv kunne have bidraget til redningsaktionen, før han grundløst tilføjede:

'Sorry pedo guy, you really did ask for it ('Beklager, pædo-fyr, du bad selv om det', red.).'

did Elon Musk just call one of the rescue divers a pedo for living in Thailand or was there a dark twist to the cave story pic.twitter.com/qivlDqW8yU — Insatiable Gun Taker (@crushingbort) 15. juli 2018

Pædofili-beskyldningen fik efterfølgende flere andre på Twitter til at kritisere rigmanden og forlange, at han kom med beviser for sin påstand. I et andet tweet - som nu også er slettet - skrev han:

'Jeg vil vædde en signeret dollar på, at det er sandt'.

Elon Musk. Foto: Joshua LOTT Vis mere Elon Musk. Foto: Joshua LOTT

Efter at have slettet alle sine tweets - som andre Twitter-brugere dog nåede at gemme billeder af - om den britiske dykker, har Elon Musk ikke kommenteret sagen yderligere.

Vernon Unsworth var en del af det internationale hold af redningsfolk, der fik de tolv drenge og deres træner ud af grotten tirsdag i sidste uge (øverst i artiklen kan du se videoklip inde fra grotten og af de forhold, der blev arbejdet under).

Drengene og træneren havde været fanget i hele 17 dage, efter den blev oversvømmet den 23. juni, hvor de var gået ind i den.

De tolv drenge og træneren er fortsat indlagt på et hospital i nærheden, men de har det alle godt efter omstændighederne.