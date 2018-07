»Jeg tror, det er gået op for folk, hvilken fyr han er.«

Sådan lyder det mandag morgen fra den britiske dykker, som Tesla-topchefen Elon Musk søndag i en række bizarre tweets - som han efterfølgende slettede - kaldte for en 'pedo guy' (forkortelse for pædofil, red.). Det fortæller han til 7 News Sydney.

Den britiske dykker - Vernon Unsworth - spillede en central rolle i den redningsaktion, der i sidste uge udmundede i, at tolv fodbolddrenge og deres træner blev reddet ud af en oversvømmet grotte i Thailand.

ARKIVFOTO af den britiske grottedykker Vernon Unsworth (i midten) under redningsaktionen i Thailand. Foto: REUTERS/Panu Wongcha-um Vis mere ARKIVFOTO af den britiske grottedykker Vernon Unsworth (i midten) under redningsaktionen i Thailand. Foto: REUTERS/Panu Wongcha-um

Under samme redningsaktion satte rigmanden Elon Musk sine ingeniører til at bygge en form for undervandsbåd, som han mente kunne hjælpe med at fragte børnene ud af grotten. Til CNN forklarede Vernon Unsworth dog lørdag, at han ikke mente, miniubåden ville 'have nogen form for chance for at virke'.

»Han kan stikke sin ubåd derop, hvor det gør ondt. Der var absolut ingen chance for, at det ville virke. Han havde ingen anelse om, hvordan passagen gennem grotten var,« sagde han blandt andet og forklarede, at han mente, det var et pr-stunt fra Elon Musks side.

Det fik Elon Musk til at fare til tasterne søndag og tweete, at miniubåden ifølge ham selv kunne have bidraget til redningsaktionen, hvorefter han grundløst tilføjede:

'Sorry pedo guy, you really did ask for it ('Beklager, pædo-fyr, du bad selv om det', red.).'

Remember @elonmusk you may later delete a tweet but nothing, absolutely nothing you say in cyberspace can ever be completely erased

This will follow you forever

Have a nice day! pic.twitter.com/iCay1qKvvx — Julia Yeates (@YeatesJM) 16. juli 2018

Til The Guardian fortæller Vernon Unsworth, at han er 'forbløffet og meget vred' over angrebet, som Musk ikke præsenterede nogle beviser eller anden dokumentation for.

»Jeg kommer ikke til at give flere kommentarer om ham, men jeg tror, det er gået op for folk, hvilken fyr han er,« siger han.

ARKIVFOTO af rigmanden Elon Musk. Foto: Joe Skipper Vis mere ARKIVFOTO af rigmanden Elon Musk. Foto: Joe Skipper

Den britiske grottedykker, der til daglig bor i Thailand, fortæller til nyhedsbureauet AFP, at han overvejer, om han skal lægge sag an mod Elon Musk nu, men at han først vil beslutte sig, når han er kommet tilbage til Storbritannien i næste uge.

»Det er ikke slut,« siger han og tilføjer:

»Han (Elon Musk, red.) er bare en pr-stunt-forretningsmand - det er alt, han er.«

Elon Musk har efterfølgende slettet sine tweets om den britiske dykker, men han har ikke givet en forklaring eller begrundelse.

Vernon Unsworth var en del af det internationale hold af redningsfolk, der fik de tolv drenge og deres træner ud af grotten tirsdag i sidste uge (øverst i artiklen kan du se videoklip inde fra grotten og af de forhold, der blev arbejdet under).

Drengene og træneren havde været fanget i hele 17 dage, efter grotten blev oversvømmet den 23. juni, hvor de var gået ind i den.

De tolv drenge og træneren er fortsat indlagt, men de har det alle godt efter omstændighederne.