Den norske gletsjer 'Nigardsbreen' er ved at smelte væk.

Siden 1967 har 100.000 mennesker besøgt gletsjeren 'Nigardsbreen' i Norge. Det er dog slut for hele familien at tage på tur denne sæson, da isen smelter.

Steinar Bruheim, stifter af Jostedalen Breförlag, der arrangerer ture til gletsjeren, fortæller, at det ikke vil være sikkert at sende folk ud på isen.

»Som forholdene er nu, er det vanskeligt at arrangere familieture på en tryg og god måde. Isforholdene i fronten er vanskelige, og man skal langt og højt op på bjergsiden, før man kan komme ind på isen,« siger Steinar Bruheim til NRK.

Steinar Bruheim påpeger, at den øgede smeltehastighed er den primære årsag til, at alle ikke kan besøge gletsjeren længere.

På grund af den tørre og varme sommer sidste år, trak gletsjeren sig hele 80 meter tilbage. Og det er rekord for en sæson.

Derfor har Jostedalen Breförlag, på grund af den store usikkerhed, ikke åbnet for bestillinger af den såkaldte 'Familietur', hvor man kan komme i tæt kontakt med en af de største gletsjere i fastlands-Europa.

Steinar Bruheim fortæller, at det gode ved 'Familieturen' var, at den var for alle uanset alder.

Sidste år var man stadig i stand til at komme på den populære tur, da man kunne lægge ruten om. Men det er altså ikke en mulighed i år.

Steinar Bruheim frygter, at 'Familieturen' for evigt vil være fortid, og at isen aldrig bliver sikker nok til at kunne tilbyde den i fremtiden.

Det er dog stadig muligt for grupper med børn på over otte år at få set gletsjeren. Turen er dog længere og kræver, at børnene, der deltager, er i god form.

I øjeblikket ser det da lysere ud, da sommeren ikke har været ligeså varm som sidste år. Det har derfor stadig været køligt nær gletsjeren, og der er derfor ikke ligeså meget sne, der er smeltet i år som sidste år.