En australsk statsborger er død, efter at være faldet ned fra en meget høj mur på en populær strand for surfere i Portugal.

Manden, der var i 40'erne, omkom sammen med en kvinde i 30'erne, da de var ved at tage en selfie.

Lokale medier rapporterer, at de begge blev fundne omkommet i sandet ved en 30 meter høj mur af en strandgæst.

Man mener, at parret faldt i døden tirsdag mellem klokken et og seks om natten. Det skriver tv-stationen nine.com.au.

De redningsfolk, der hastede til stedet, fandt en mobiltelefon på muren. Det fik dem til at antage, at det var gået galt, da de to skulle tage en selfie og mistede balancen.

Ericeria er en fiskerby langs den atlantiske kyst, omkring 50 kilometer nordvest for hovedstaden Lissabon.

Byen er berømt for at være et eftertragtet sted for hele verdens surfere, der tiltrækker mange turister, og en stor, smuk stenmur, der omkranser byens surferstrand.