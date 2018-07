Voldtaget og myrdet. Sådan endte skæbnen for en lille pige, der forsvandt fra sin familie. Nu taler moren til pigen for første gang om den ulykkelige mordsag.

Den blot seksårige gamle pige Alesha MacPhail fra Skotland forsvandt mandag i sidste uge fra sine bedsteforældres hjem på øen Bute i Vestskotland. Kort efter at det var konstateret, at pigen var forsvundet, igangsatte politi og frivillige en eftersøgning. Den resulterede i, at hun senere samme dag blev fundet død ved et forladt hotel i et sumpområde, skriver britiske Daily Mail.

En 16-årig ven af familien er blevet anholdt i sagen og er sigtet for voldtægt og mord.

Nu bryder Alesha MacPhails mor, Georgina Lochrane, sin tavshed, som hun har haft, siden datteren blev fundet død.

Det gør hun i en hjerteskærende Facebook-post på en gruppe for øen Bute, hvor hun takker de mange involverede i eftersøgningen og for de mange pæne beskeder.

’Jeg har endelig opbygget nok mod til at skrive dette. Jeg vil gerne takke hver eneste af jer, der bor på Bute, for alt, hvad I har gjort for min og Robert Darlings (Alesha MacPhail far, red.) datter. Hun vil kigge ned og være meget stolt med et stort smil på sine læber for alt, som I alle har gjort og stadig gør for mig, hendes far, bedsteforældre og alle andre, der elskede vores lille pige. Jeg takker jer alle af hele mit hjerte. Sidste aften var smuk, undskyld jeg ikke kunne komme (til mindehøjtidligheden, red.) Tak igen alle sammen,’ skriver den knuste mor, Georgina Lochrane.

Straks efter at moren slog beskeden op, væltede det ind med endnu flere støttende beskeder:

’Genie, Gud velsigne dig og hele din familie, der er stadig retfærdighed, den skal ske fyldest, forbliv oprejst og vær stærk, kærligheden fra Bute-beboerne er lige bag dig,’ skriver Richard Chrystie.

’Dit mod er fantastisk. Vær stærk både med og for hinanden. Din smukke pige har rørt alle vores hjerter, hvor end vi er i verden. Sender kærlighed til jer alle,’ skriver Alison Jane Carstairs.

Til opslagene svarer moren, Genie Lochrane:

’Tal for alle de pæne ord. Jeg vil stå oprejst, fordi det er, hvad Alesha ville have. Hun har altid fortalt mig, at hun ville være stærk som mig, når hun blev ældre. Og hvilken stærk lige pige, hun er. Jeg har hele verden bag mig, der hjælper mig med at være stærk og kæmpe. Tak,’ skrev den ødelagte mor.