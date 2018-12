Selvom han er fyldt 77 år, har Bernie Sanders ikke tabt kamplysten

»Hvis det er mig, der har den bedste chance for at besejre Trump, så stiller jeg op til præsidentvalget i 2020.«

Sådan sagde senator Bernie Sanders i sidste uge i et interview med bladet The New Yorker.

Da B.T. i sommer mødte manden, der i 2016 var tæt på at besejre Hillary Clinton og dermed blive den officielle demokratiske præsidentkandidat, bekræftede han endnu en gang, at hans politiske ideologi til forveksling ligner den danske model.

Og selvom den selvudnævnte 'demokratiske socialist' Bernie Sanders netop er fyldt 77 år, har han tydeligvis ingen planer om at sænke hastigheden.

Mens USAs siddende præsident, Donald Trump, således befinder sig i en hvirvelvind af politisk kaos og stakkevis af anklager om illegalt samarbejde med Vladimir Putin, benytter Bernie Sanders tiden til at planlægge sit længe ventede politiske comeback.

I hjemstaten Vermont afsluttede Sanders i denne weekend således et stort strategimøde med over 1000 deltagere og politiske kollegaer samt ligesindede Hollywood-stjerner som John Cusack.

Selvom der stadig er to år til det næste præsidentvalg, er forberedelserne i fuld gang. Og Bernie Sanders er selvfølgelig ikke Donald Trumps eneste mulige demokratiske modstander.

Således har Barack Obamas vicepræsident, Joe Biden, senator Elizabeth Warren, Texas' politiske stjerne Beto O'Rourke og sågar selveste Hillary Clinton også kørt deres politiske kanoner i stilling.

Men Bernie Sanders er alligevel lidt foran alle de andre.

På grund af den aldrende senators erfaring, karisma og uventede succes under primærvalget, hvor han vandt adskillige stater foran Clinton, har samtlige konkurrenter nemlig adopteret Sanders' idéer som sygesikring til alle og gratis adgang til videregående uddannelser.

I dag er netop videregående uddannelse og sygesikring to af de største faldgruber for den gennemsnitlige amerikaner. De har ganske enkelt ikke råd. Og derfor står Bernie Sanders i dag så stærkt.

»I modsætning til alle andre kandidater har Bernie Sanders aldrig skiftet mening. Han er som en sjælden urkraft i amerikanske politik.«

Sådan siger den amerikanske Sanders-ekspert og journalist Greg Guma, der har dækket Sanders' politiske karriere, lige siden den erfarne præsidentkandidat i 1981 vandt borgmestervalget i Vermonts største by, Burligton.

»Mens andre zigzagger for at gøre alle tilfredse, står Sanders fast, hvor han står. Og han tøver aldrig med at dele og argumentere for sin mening,« siger Greg Guma.

Før valget i 2016 mente mange, at Sanders meninger var for langt ude på venstrefløjen. Men efter valget, hvor Hillary Clinton som bekendt tabte til Donald Trump, skiftede mange mening.

Én af de 'omvendte' er MSNBC-journalisten og en af USAs mest populære demokratiske tv-stjerner, Chris Matthews.

»Jeg tror ærligt talt, at Berne Sanders kunne have besejret Donald Trump. Mange Sanders-fans stemte istedet på Trump. De ønskede blot forandring i amerikansk politik,« siger Chris Matthews i sit program 'Hardball'.

Og mens stormen raser over Donald Trumps præsidentembede, gør Bernie Sanders sig klar til sit livs største comeback.