Scan selv-maskiner er ved at indtage landets supermarkeder.

De står ved udgangen, hvor man selv skal tage sine varer op af kurven, scanne dem og lægge dem ned i en indkøbspose, hvorefter man betaler for sine varer og forlader butikken uden nødvendigvis at være i kontakt med en medarbejder.



Men denne kontaktløse betalingsform har vist sig at være en dyr fornøjelse i blandt andet Storbritannien, som ifølge en ny undersøgelse mister omkring 25 milliarder kroner om året på scan selv-tyverier. Det skriver Berlingske.

Sådan stjæler kunderne

Emmeline Taylor, professor i krimonologi ved University of London, har undersøgt butikstyverier og forklarer, hvordan folk snyder ved scan selv-maskinerne.



Professoren fortæller blandt andet, at hun i Australien første gang blev bekendt med et meget brugt trick, som går ud på, at kunder handler dyre avocadoer ved at indtaste dem som billige gulerødder.

For en butik betød det, at de endte med at sælge langt flere gulerødder, end de havde på lager. I andre tilfælde opdagede supermarkeder, at individuelle kunder havde købt 18 kilo gulerødder på én gang.



‘Desværre skyldtes det ikke et pludseligt skift til sunde madvaner eller et ønske om at øge indtaget af c-vitamin, det var tidlige tegn på en ny form for butikstyveri,’ skriver Emmeline Taylor.



Avocado-tyverierne blev så omfattende, at politiet til sidst gik ind i sagen. Professoren kalder tyverierne en national epidemi, som, hun også mener, finder sted i Storbritannien, hvor briterne siden 2013 har købt 800 millioner flere gulerødder om året.



Eksemplet med gulerødder er dog ikke den eneste måde, kunder kan snyde scan selv-maskinerne på. Professoren nævner også andre teknikker kunder har brugt til at få rabat på deres indkøb.



De inkluderer blandt andet at dække for stregkoden, mens man scanner, stable varer sammen, så det kun er varen i bunden, der bliver scannet, angive et forkert antal varer i løs vægt, scanne varer uden at betale, eller kun delvist betale.

Har du nogensinde snydt ved scan selv-maskinerne?

​»Vi kan ikke genkende billedet«

Men selvom udenlandske supermarkeder oplever store problemer, er danske dog ikke bekymrede for scan selv-maskinerne, der løbende bliver en større del af butikkerne.



Hverken Dansk Supermarked eller Coop mener at have oplevet et lignende problem i nogle af deres supermarkedskæder.

»Vi kan ikke genkende billedet med uærlige kunder. Tværtimod viste vores test, at frygten for at komme til at snyde var en barriere for at bruge Bip & Betal for nogle kunder,« fortæller Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, til BT.



Coop har testet sit scan selv-koncept i Kvickly og SuperBrugsen, hvor erfaringerne var så gode, at det nu bliver rullet ud i alle Fakta-butikker.

»Vi tror, at mange kunder bliver glade for den bekvemmelighed, der er ved, at man selv scanner varer og putter dem direkte ned i indkøbsposen. Og vi tror ikke, at mange vil forsøge at snyde,« siger Jens Juul Nielsen .