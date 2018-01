DF's kontroversielle lovforslag om udgangsforbud for unge er hverdagskost i mange af USAs storbyer

Hvert år bliver godt 120.000 amerikanske teenagere arresteret. Ikke fordi de stjæler biler eller ryger pot. Nej, de bliver arresteret for at gå på gaden, sidde i parken eller stå og snakke foran en biograf.

I hundredevis af amerikanske storbyer, fra San Diego i Californien til Chicago i Illinois, træder det såkaldte 'cerfew' (udgangsforbud) nemlig i kraft enten klokken 22 eller klokken 23.

Og herefter er det forbudt for borgere under 15, 16 eller 18 (afhængig af den lokale lovgivning) at færdes på gaden uden forældre eller andre ansvarshavende voksne (venner og bekendte tæller ikke).

Det var præsident Bill Clinton, der i 1996 var med til at indføre og gøre reklame for disse former for udgangsforbud. Og målet er at holde mindreårige væk fra storbyernes 'farlige' områder og samtidig at mindske risikoen for, at disse ofte socialt udsatte teenagere bliver indblandet i diverse former for kriminalitet.

Men det er bestemt ikke alle, der mener, at den slags forbud virker efter hensigten.

»Det er vanvittigt. Intet andet vestligt land gør den slags. Og hvis du ser på statistikken, så fører den slags udgangsforbud ofte til racisme. Således er det overvejende sorte teenagere og børn af andre minoriteter, der anholdes for blot at gå på gaden.«

Sådan siger Mike Males, der er researcher for organisationen 'Center on Juvenile and Criminal Justice' (giver gratis juridisk assistance til fattige amerikanske teenagere, red.), til BT.

Og han fortsætter:

»Ideen og meningen med loven er måske god nok. Men når man så samtidig ikke sætter de nødvendige ressourcer til rådighed, så ender udgangsforbudet ofte som en lappeløsning og en ensidig klapjagt på uønskede elementer.«

I en af USAs mest belastede storbyer, Detroit, er politichef James Craig dog ikke enig.

»Hvis forældrene ikke kan holde øje med deres børn, så må vi gøre det for dem,« udtaler politichefen således i et interview med Detroits offentlige radiostation, WDET.

I Detroit, der i 2017 officielt blev udnævnt til USAs mest voldsramte storby, er det for 15-årige (og yngre) forbudt at færdes alene på gaden efter klokken 22. Er du imellem 16 og 17 år, så starter udgangsforbudet klokken 23. Og for begge grupper varer udgangsforbudet til klokken seks næste morgen.

Og i Detroit overvejer man nu at udvide udgangsforbuddet til også at omfatte byfester som den netop overståede julefest 'Noel Nights', hvor adskillige unge i alderen 13 til 17 år blev såret, da de begyndte at skyde på hinanden.

»Vi forsøger at få Detroit på ret køl igen og lokke forstadsfamilierne til. Og dette er et eksempel på, at for mange af byens forældre stadig ikke kan passe ordentligt på deres børn og unge,« siger politichef James Graig.

Hvis de unge overtræder udgangsforbudet og (under ikke-voldelige omstændigheder) pågribes af politiet, anholdes og tilbageholdes de, indtil forældre eller andre ansvarlige voksne henter dem og bringer dem hjem. Og en nylig undersøgelse foretaget i hhv. Baltimore (Maryland) og San Diego (Californien) viser, at antallet af forbrydelser er faldet godt 9,5 procent efter disse byer indførte strengere udgangsforbud for unge.