USA og Rusland har mandag aften afsluttet samtaler i Genève om situationen i Ukraine. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her har USA blandt andet stået fast på, at forsvarsalliancen Nato ikke kan give garantier om, at Ukraine aldrig bliver en del af Nato.

Det er et krav fra Rusland, der frygter, at det vil udgøre en trussel for russerne, hvis Ukraine bliver medlem af forsvarsalliancen. Rusland har under samtalerne blandt andet også forsikret USA om, at man ikke er på vej til at invadere Ukraine. Her har Rusland opmarcheret omkring 100.000 soldater, og det har fået Vesten til at frygte en russisk invasion.

Rusland har længe krævet garantier for, at Ukraine aldrig bliver optaget i Nato - et krav, som hidtil er blevet pure afvist.

Men det er på tide, at Nato forstår alvoren. Det siger den russiske viceudenrigsminister, Sergej Rjabkov, der repræsenterer Rusland i Genève.

»Jeg håber, at når den amerikanske delegation skal holde en briefing for Natos allierede i morgen (tirsdag, red.), så vil der være mere forståelse for, at snakken ikke skal stå stille. Der er brug for et gennembrud,« siger Rjabkov.

»Der er brug for et reelt skridt i Ruslands retning fra Natos side,« lyder det.

Sergei Ryabkov, den russiske viceudenrigsminister, siger ifølge Reuters, at man fra russisk side vil tage stilling, om der skal foregå fremtidige forhandlinger, når man har været igennem resten af ugens møder. Det skriver TV 2.

Det vil dernæst stå klart, om Rusland ønsker fortsætte forhandlingerne, uddyber ministeren.

Ifølge Ryabkov har russerne ingen intentioner om at invadere nabolandet Ukraine.

Dog har landet fortsat et ufravigelige krav om, at Ukraine aldrig bliver medlem af Nato.

»Situationen er farlig nu, og vi har ikke råd til yderligere forsinkelser i forhold til at finde en løsning på dette fundamentale spørgsmål,« siger han

Både USA og Nato har hidtil dog nægtet at give garantier om, at noget land i verden kategorisk nægtes adgang til samarbejdet.

Den holdning gentog USA's viceudenrigsminister, Wendy Sherman, mandag:

»Vi stod fast på at affeje de forslag, der ganske enkelt ikke kan accepteres af USA. Vi vil ikke tillade en ændring af Natos politik om at have en åben dør.«