Det dyre luksusmærke Dolce & Gabbana er et kæmpe brand, som har haft kæmpe succes verden over. Men succesen fortsætter ikke efter de to skaberes død.

Det fortæller designerne ifølge The Guardian.



De italienske tøjdesignere Domenico Dolce og Stefano Gabbana startede i 1985 det nu verdenskendte modehus Dolce & Gabbana, også kendt som D&G.

Siden har de haft kæmpe succes verden over. Blandt andet fordi kendte er svært glade for at iføre sig brandets kjoler, når de tropper op på den røde løber.

Men på trods af at succesen kan fortsætte langt ud i fremtiden, fortæller designerduoen, at de ikke ønsker, at brandet, der bærer deres efternavne skal leve videre, efter de er lagt i graven.



»Når vi er døde, er vi døde. Jeg vil ikke have, at en japansk designer skal designe Dolce & Gabbana,« siger Stefano Gabbana til den italienske avis Corriere della Sera.

Dermed går de andre veje end andre kendte modehuse som eksempelvis Chanel, Gucci og Prada, der stadig eksisterer i dag, selvom skaberne for længst er afgået ved døden.

»Hvad der er mit, er hans«

Designerparret slår fast, at Dolce & Gabbana først bliver lagt i graven, når de begge er døde.

Domenico Dolce og Stefano Gabbana var før i tiden kærester, men da de slog op i 2004, fortsatte de designsamarbejdet og sikrede hinanden juridisk.

»Selv i dag er det sådan, at hvad der er mit er hans, og hvad der er hans er mit… Vores nye kærester ved, at det er sådan, det forholder sig, uanset om de kan lide det eller ej,« forklarer Domenico Dolce.

Derudover fortæller designerne, at de har afslået alle de tilbud, de har fået fra folk, der ville købe brandet. De forklarer, at de ikke har et ønske om at blive rigere, og at de i det hele taget ikke har tid til at bruge alle de penge, de allerede har tjent.