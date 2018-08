Jobbet er næsten for godt til at være sandt: Du skal bo i Italien og spise Nutella for penge. Når der en gang imellem er en pause, skal du også prøvesmage Ferrero Rocher, Kinderæg og forskellige Tic Tac produkter.

Man skulle næsten tro, det var en aprilsnar, så godt lyder tilbuddet, men den er god nok, skriver The Local.

Øverst i artiklen kan du se to af B.T.s medarbejdere konkurrere om, hvem der kan spise flest Nutella-madder på fem minutter i anledningen af International Nutella-dag den 5. februar.

Ferrero Rocher, som er producenten bag Nutella, leder efter 60 smagsdommere.

Det er første gang, at firmaet kaster sig ud i at ansætte ikke-professionelle til at prøvesmage deres produkter.

Hvis du er interesseret, så skal du flytte til byen Alba i Piemonte, hvor Ferrero Rocher har sit hovedkvarter. Men inden du kan få en fastansættelse, skal du igennem et tre måneder langt kursus, hvor du sammen med de 59 andre smagsdommere skal spise dig igennem hasselnødder, kakaoprodukter og chokolade for at lære alt om smage og konsistenser, så du kan hjælpe firmaet med at forbedre deres produkter.

Det er dog kun de dygtigste, der vil blive tilbudt en fast stilling, så i værste fald kommer du til at bruge tre måneder i Italien på at spise chokolade – og det er måske ikke så galt igen.