Guvernøren i den amerikanske delstat Oklahoma har fredag aften, dansk tid, erklæret undtagelsestilstand i 52 såkaldte counties. Årsagen er en voldsom naturbrand, der er ude af kontrol.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder nyhedmediet KFOR.

Siden tirsdag har et stort areal står i brand, hvilket har medført evakuering af lokale beboere.



Video: @NewsKelsey:

This is right now on highway 51 towards Vici Oklahoma. #wildfires @kfor pic.twitter.com/kqMmPJy06L — Kelsey Gibbs (@NewsKelsey) 13. april 2018



»Jeg beder alle i Oklahoma (delstaten, red.) om at være årvågne og forsigtige og gøre deres del for at forhindre brande,« lyder det fra guvernør Mary Fallin, der tilføjer:

»Alt, hvad der kan gøres for at minimere brande, vil hjælpe med at holde vores brandfolk og offentligheden sikker.«

Et såkaldt county er betegnelsen for en administrativ enhed med en defineret grad af selvstyre politisk, administrativt og økonomisk.



Delstaten Oklahoma ligger i den sydlig-centrale region i US.

Hovedstaden er Oklahoma City med omkring 3,5 mio. indbyggere.