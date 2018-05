Turkmensk politi har fået til at opgave at inspicere landets toiletter, efter det er kommet frem, at indbyggere har brugt aviser med billeder af landets præsident som toiletpapir.

Politiet er instrueret i at holde særligt øje med såvel offentlige som private toiletter for at undersøge, om der er hold i rygterne om, at indbyggerne bogstaveligt talt har tørret sig i bagdelen med billeder af præsident Gurbanguly Berdimuhammedow. De har også fået at vide, at de skal tjekke lossepladser og skraldespande, skriver det russiske netmedie Fergana.ru ifølge BBC.

Folk, der bliver fundet skyldige i at have 'beskadiget' præsidentens billede, vil få en advarsel. Dem vil der formentlig blive udstedt mange af i landet, der er ramt af økonomisk krise, og hvor præsidenten snart sagt optræder i hver eneste af landets aviser.

Tidligere er børn blevet anholdt for at have trampet på et billede af præsidenten og for at have tegnet et overskæg på et billede af ham.