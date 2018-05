Se videoen foroven: Her tager Trump historisk beslutning

Seks uger med voldelige demonstrationer ved grænsen i Gaza-striben, der har ført til 53 dræbte palæstinensere, kulminerer mandag og tirsdag, når USA åbner en ny ambassade i Jerusalem, vurderer dansk ekspert i konflikten mellem Israel og Palæstina, Danny Raymond.

Han vurderer, at beslutningen om at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv, der blev taget sidste år af Donald Trump som led i at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, ventes at føre til yderligere uroligheder i Gaza. Det skyldes ikke mindst, at flytningen af de amerikanske diplomater til den hellige by sker dagen før 70-årsdagen for fordrivelsen af 700.000 palæstinensere i forbindelse med etableringen af staten Israel.

»Det har mest betydning timingmæssigt, fordi vi er i en situation, hvor vi nærmer os ‘al-Nakba’ - ‘katastrofen’ - som er kulminationen på Hamas’ kampagne i Gaza, så det her kommer til at bringe brænde til bålet. På længere sigt tror jeg ikke åbningen af en ny ambassade i Jerusalem får nogen kæmpe betydning,« siger Danny Raymond, der er studielektor på Institut for Kultur og globale studier, Aalborg Universitet.

Den amerikanske ambassadør i Israel David Friedman ses her sammen med Donald Trumps datter, Ivanka Trump.

Ifølge Danny Raymond skal ambassadeåbningen ses i lyset af, at USA nu, med henvisning til skrotningen af atomaftalen med Iran, toner rent flag i Mellemøsten og helt åbenlyst støtter Israel og Saudi Arabien.

»Amerikanerne har længe lovet at åbne en ambassade i Jerusalem, men nu har de så effektueret det. Det har mest af alt med Trump at gøre som person og med hans valgløfter, men det passer samtidig ind i den overordnede politik, Trump fører, hvor han nu fuldgyldigt vælger side i Mellemøsten,« siger han og fortsætter:

»Det vi ser i øjeblikket, er en metapolitisk magtkamp, hvor vi ser, at amerikanerne er gået fuldt ind på saudiarabernes side, og i det perspektiv er åbningen af den nye ambassade blevet en brik i den overordnede politik. Den vold, der udkæmpes, er en større kamp mellem Iran og Saudi-Arabien og en kamp mellem henholdsvis Shia- og Sunni-muslimer.«

Det bliver Trumps datter Ivanka og hendes mand, Jared Kushner, der indvier den nye ambassade i Jerusalem.