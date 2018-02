I 1995 filmede han sig selv, mens han havde sex med en blot 15-årig pige. Et forhold, som senere gav ham en dom for pædofili. Nu optræder han og hans kone på en dating-portal for Trump-fans.

'MAKE DATING GREAT AGAIN! FIND DIN PRO-TRUMP PARTNER I DAG.'

De insisterende store bogstaver er skrevet med caps log-knappen helt i bund, og det slet skjulte hint til Trumps velkendte valgslogan 'Make America great again' efterlader ingen tvivl: Dette er et dating-site for folk, der støtter USAs kontroversielle præsident, Donald Trump.

Sitet Trump Dating har fået en del omtale i de amerikanske medier. Ikke nok med, at sitet udelukkende er for folk med den samme politiske observans: En af frontfigurerne i reklamematerialet på nettet er en dømt pædofil.

Det skriver flere medier, blandt andre The Washington Post.

Da interesserede mandag i denne uge klikkede ind på den nye dating-portal, mødte de som det første billedet af Barrett Riddleberger og hans kone, Jodi. Billedet vakte straks en del furore, fordi Riddleberger i 1995 blev dømt for pædofili i forbindelse med, at han 'tog sig visse vidtgående friheder med en mindreårig.' På det tidspunkt var han 25 år.

Det tilsyneladende lykkelige ægtepar smiler til brugerne, mens de bærer hver deres røde Trump-kasket med sloganet 'Make America Great Again.'

Parret har gennem flere år været aktive i lokale republikanske foreninger, men det er Barretts fortid, der er faldet flere for brystet.

Selv har han afslået at tale om sin fortid. I et sms-svar til tv-stationen WRAL NEWS oplyser han, at han gerne vil tale om sitet som sådan, men ikke ønsker at kommentere den gamle dom.

Det er uvist, hvilken tilknytning Riddleberger-parret har til dating-sitet. De har været gift i 22 år, og Barrett har ikke trådt uden for dydens smalle sti siden.

»Jeg har allerede betalt min gæld for noget, jeg gjorde for 25 år siden,« udtaler han.

Men billedet af ham og hans kone er ikke det eneste usædvanlige ved sitet. Også det faktum, at Trump Dating udelukkende er for heteroseksuelle personer falder mange i øjnene. Når brugerne vil oprette en profil på sitet, får de nemlig kun muligheden for at logge ind som 'heteroseksuel kvinde' eller heteroseksuel mand', som søger en partner af det modsatte køn.

Dertil kommer, at brugerne kan definere sig selv som værende 'lykkeligt gift' eller 'ulykkeligt gift.'

Trump Dating har ikke nogen direkte forbindelse med præsidenten, men oplyser selv, at de vil gøre det lettere for Trump-tilhængere at finde partnere, fordi man ved hjælp af deres site undgår akavede politiske diskussioner på første date.