En gruppe polske turister forsøgte at smugle amfetami skjult i hjemmebagt brød ind i Norge.

Godt nok kan hjemmebagt brød nogle gange ende med at være noget tungere, end bagerens det bedste. Men et par norske toldere undrede sig alligevel over de kanonkugler, som en folk polske turister i et folkevognsrugbrød for nylig havde taget med sig på ferie.

Ved nærmere eftersyn viste det sig da også, at brødene ikke bare var bagt på hvede. Inden i de otte brød var seks kilo af det euforiserende stof.

»Under kontrollen fandt vi otte brød stoppet fulde af amfetamin. Til sammen seks kilo,« siger kontorchef Per Kristian Grandahl, fra Svinesund toldkontor til den norske avis Dagbladet.

Disse brødposer gemte ikke mindre end seks kilo amfetamin. Foto: Den norske toldadministration

Der var seks personer i minibussen, som blev stoppet ved den norske toldstation Svinesund på grænsen mellem Sverige og Norge i den sydlige del af landet, og en af passagerne blev anholdt efter fundet.

»Beslaglæggelsen af brødet viser, at det kun er fantasien, der sætter grænser for, hvordan narkotika og andre ting bliver smuglet. Vi ser så mange kreative gemmesteder, at vi faktisk ikke bliver overraskede, når vi gør sådanne opdagelser,« siger kontorchefen.