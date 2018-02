En 44-årig og en 26-årig kvinde har fået livstidsdomme for drabet på 18-årige Aaron Pajich, der spillede computerspil med den ene kvindes søn. Ifølge anklagen dræbte de to kvinder udelukkende af lyst.

Det skriver BBC.

Drabet skete i den australske by Perth, hvor Aaron Pajich troede, han kom for at spille computer med Trudi Lenons 14-årige søn 13. juni 2016. Her stak den 26-årige kvinde Jemma Lilley den unge mand tre gange med en kniv efter at have forsøgt at kvæle ham.

Under retssagen er det kommet frem, at drabet skete efter nøje planlægning, fordi de to kvinder havde voldsomme drabsfantasier, de gerne ville udleve.

»Jeg har det som om, at jeg ikke kan hvile, før blodet eller kødet fra et offer fosser og bliver til en pøl på gulvet ... Jeg kan ikke ryste den tro af mig, at verden ikke blot er blevet klar til mig, men at den har brug for, at jeg er klar.«

De to kvinder var samboende, fordi Jemma Lilley flyttede ind hos den 44-årige med sine to børn på grund af økonomiske problemer.

Trudi Lenon var en del af BDSM-miljøet (bondage, diciplin, sadisme og masochisme), og de to kvinder udvekslede under kodenavne fantasier om drab.

Læs også:

Drabstal falder i tre amerikanske storbyer

Det var her, den rystende kommentar om drabsfantasien blev udvekslet.

Lenon svarede: »Det er helt sikkert på tide - Jeg er klar, du er klar.«

De to kvinder har begge peget på den anden som skyldig. Men ifølge anklageren førte Lilley kniven, mens begge kvinder begravede liget af Aaron Pajich i husets baghave. Offeret havde aspergers syndrom.

Jemma Lilley havde ifølge anklageren drømme om at blive seriemorder og var fan af den fiktive figur seriemorderen Freddy Krueger. Ifølge en kollega havde hun ytret ønske om at blive seriemorder og havde skrevet en onlineroman om en seriemorder, der gik under samme navn, som hun selv gjorde online - nemlig SOS.

Kvinderne har forklaret i retten, at ordudvekslingerne online udelukkende var rollespil.