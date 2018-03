Tandlægen fra Minnesota, dr. Walter Palmer, der fik dødstrusler, efter han havde dræbt løven Cecil - Zimbabwes mest berømte løve - for næsten tre år siden, frygter at han igen kommer i skudlinjen, når der snart udkommer en ny bog om drabet.

»Palmer frygter, at dyreaktivister vil komme efter ham igen,« siger en kilde til avisen pagesix.com

Næste måned udkommer bogen: 'Lion Hearted: The Life & Death of Cecil and the Future og Africa's Iconic Cats', skrevet af Andrew Loveridge. Han er zoolog fra Oxford og har brugt to årtier på at studere løver. Blandt andet Cecil.

National Geographic har bragt uddrag af bogen, hvor Loveridge afslører nye detaljer om nedslagtningen.

Han påstår at Walter Palmers guide lokkede Cecil ud af sit fristed i Zimbabwe, med en død elefantkrop. De efterlod den store kat - efter at have skudt den med en pil - i store pinsler i godt ti timer.

Den 10. april er bogen til salg i de amerikanske boghandler. Og ifølge pagesix.com har tandlægen bedt om at få en kopi på forhånd.

Det har udgiveren foreløbigt nægtet. »Dr. Palmer er velkommen til at bestille en kopi på Regan.Art.com,« siger en repræsentant for udgiveren.

Da Palmer først blev identificeret som løven Cecils morder, fik han kritikere over hele verden på nakken.

For eksempel tweetede skuespilleren Mia Farrow hans adresse ud, så alle kunne se den.

Så mange mennesker mødte op foran hans hus, at Palmer lukkede butikken i en tid og gemte sig.