Strippere og dansere fra klubber på New Orleans' berømte Bourbon Street har demonstreret i gaderne, efter politiet har lukket otte klubber i løbet af den seneste uge.

Demonstrationen fandt sted, efter politiet har slået til mod klubberne, som de mistænker, dels for prostitution, dels for narkohandel. Det skriver dailymail.co.uk.

I går, torsdag, blev en pressekonference druknet af demonstranter, der med skilte som 'Sex-arbejde er rigtigt arbejde' og 'Dette er Bourbon Street. Ikke Sesame Street' optrådte i gaderne.

Folk bar deres dansekostumer og stripudstyr, mens de sang 'Red vore job' og dansede, mens de krævede jobbene tilbage.

Nyheden om politiets indgriben kommer kun to uger før New Orleans største begivenhed, 'Mardi Gras'. Den 13. februar vil tusindvis af mennesker strømme til byen.

Tidligere på ugen fandt efterforskerne under deres razziaer beviser på prostitution, narkitokasalg og uanstændige hændelser.

Ifølge politichefen, Michael Harrison, var razziaerne lavet for at få ram på de, der handler med mennesker. Der blev bare ikke arresteret nogle for menneskehandel.

Sable Mongold, der repræsentarer gruppen Bourbon Alliance of Responsible Entertainers (BARE), siger, at de lukkede barer efterlader danserne sårbare. De kan risikere at miste mellem 700 og 1000 dollar (4.200 til 6.000 danske kroner) om dagen, på grund af lukningerne.

»Vores business er underholdning og gæstfrihed,« tilføjede hun.