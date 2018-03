Det er næsten på datoen et år siden, at Statoil-benzinstationerne i Danmark blev til Cirkel K. Nu har det norske moderselskab Statoil også skiftet navn - nu til det mere symbolske 'Equinor'.

Det oplyser Statoil i en pressemeddelelse med begrundelsen, at Statoil skal være et mere ​'bredt energiselskab'.

'Navnet Equinor kombinerer 'equi', som er udgangspunktet for ord som 'equal', 'equality' og 'equilibrium' – lighed, ligeværd og ballance, og 'nor', som signalerer et selskab, der er stolt af sin norske oprindelse,' skriver selskabet.

Olie- og energiselskabet har i næsten 50 år været kendt som Statoil verden over. Men 'Verden forandrer sig, og ligeså gør Statoil' lyder det videre i pressemeddelelsen.

Og derfor har Statoil valgt at foretage en navneforandring, som skal godkendes under selskabets generalforsamling den 15. maj. Den norske stat, som er Statoils største aktionær med 67 % af aktierne, har på forhånd meldt ud, at de støtter navneskiftet.

Til TV2 vurderer Frederik Preisler, brandingsekspert og partner i reklamebureauet Mensch, at det strategiske navneskift til Equinor er godt valgt på trods af, at det ikke lyder synderlig norsk.

Videnschef i den grønne tænketank Concito, Torben Chrintz, fortæller dog også til TV2, at et navneskift i sig selv ikke gør en virksomhed mere bæredygtig.

»Men navneskiftet signalerer, at energiselskaberne har en forventning om, at fremtidens energimarked vil se anderledes ud end i dag,« siger han.