Søndag skød en raketopfinder i USA sig selv over en halv kilometer op i luften for at tage et billede og bevise, at jorden er flad.

Det skriver Fox News.



Der findes mange mennesker, der tror på, at jorden er flad. Det officielle Flat Earth Society eller Fladjordsselskabet har endda over 143.000 tilhængere på Facebook. Og medlemmerne vil gå langt for at bevise deres tro.

Det viste sig i hvert fald i lørdags, hvor Mike Hughes en 61-årig limousinechauffør fra Californien i USA skød sig selv 571,5 meter op i luften i en raket, han selv havde bygget for at bevise, at jorden er flad.



»Er jeg glad for, at jeg gjorde det? Ja, det tror jeg. Jeg kommer til at mærke det i morgen. jeg vil ikke være i stand til at komme ud af sengen. I det mindste kan jeg gå hjem og spise aftensmad og se mine katte i aften,« fortalte den lettere omtumlede Mike Hughes, da han var landet igen.

Mad Mike survived the rocket launch !!! And his first demand was “gimme Kansas!!” @kansasbowling @parkerlovebowling @brentellesmith @larryschemel #madmikehughes #flatearthsociety #OneLessThingBeforeIDie #musicvideo Et opslag delt af DEATH VALLEY GIRLS (@deathvalleygirls) den 24. Mar, 2018 kl. 9.58 PDT

Sidste år lovede han, at han ville bygge en raket og skyde sig selv op i luften for at tage et billede, der skal bevise, at jorden er flad, og at de billeder, astronauter tager fra rummet, er falske.

Affyringen blev dog udskudt en del gange på grund af mekaniske problemer og et spørgsmål om at få tilladelse til at skyde raketten op.



Men i lørdags lykkedes det Mike Hughes at affyre ham selv i, hvad der lignede et lille spidst fly, hvor han opnåede en fart på 563 kilometer i timen, før han trak en faldskærm, der skulle sikre en blød landing.

‪“Because I was inverted....” #madmikehughes ‬ Et opslag delt af Shorealone Films (@shorealonefilms) den 24. Mar, 2018 kl. 11.05 PDT

»Jeg er træt af, at folk sagde, at jeg ikke turde og ikke byggede en raket. Så jeg mandede mig op og gjorde det,« fortalte den lettede raketopfinder, der fik et par mindre skader på grund af opsendelsen.



Raketten skulle ifølge fladjordsentutiasten være dampdrevet og bygget af metalskrot i hans garage. Et projekt der løb op i $20.000, eller hvad der svarer til 120.134 kroner.

#madmikehughes Et opslag delt af Amboy California Route 66 (@carlosgarciaaceves) den 24. Mar, 2018 kl. 7.08 PDT

På sociale medier har Mike Hughes tidligere skrevet, at han tror på, at jorden er frisbee-formet, og at han derfor vil op og dokumentere det. Men billedet, som han skulle tage oppe i luften, er dog ikke dukket op endnu.



‪#Breaking #MadMikeHughes successfully launches steam powered rocket in #Amboy #Ca is injured but alive after hard landing ‬ Et opslag delt af Shorealone Films (@shorealonefilms) den 24. Mar, 2018 kl. 4.02 PDT