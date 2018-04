To millioner turister strømmer hvert år til øen, men senere i denne måned bliver de lokale paradisstrande lukket af for turister.

Den Filippinske ø Boracay er blandt andet kendt for at have en af verdens bedste strande, White Beach, der eksempelvis er stemt ind på en 25. plads på Trip Advisors liste over de bedste steder at slikke sol og bade, men fra den 26. april og seks måneder frem, er det slut med adgangen til øen for internationale badegæster.

Det meddeler Filippinernes præsident Rodrigo Duterte gennem talsmanden Harry Roque på Facebook.

Ifølge Rodrigo Duterte trues øens ellers så turistvenlige kyster af forureningen fra de mange besøgende.

I februar beskyldte præsidenten, ifølge The Guardian, øens hoteller, restauranter og andre virksomheder for at dumpe spildevand direkte i havet, hvilket gjorde vandet til en ‘sump.’

Ifølge The Guardian har Boracay 500 virksomheder, der er forbundet til øens turisme-industri. Ud af disse er 195 ikke tilsluttet et kloaksystem, oplyser landet miljøministerium.

300 virksomheder skal undersøges for brud på sanitetsregler eller andre forseelser, og 51 virksomheder har allerede modtaget advarsler for at overtræde miljølovgivningen, skriver avisen.