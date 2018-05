De besøgende i Komodo nationalparken i Indonesien er blevet advaret: Det er ikke tilladt at fodre de store dyr!

Ansatte har opsat adskillige 'fodre ikke'-skilte for at advare besøgede i parken, der ligger i det østlige Nusa Tenggara. Det skriver asiaone.

Komodo-varanerne kan normalt ses på de berømte tuiriststeder Loh Baru, Loh Wawu, Loh Dasami og Loh Wenci på Komodoøen og på Rincaøen.

»Nu har vi sat skilte op på ti forskellige steder, for at minde folk om, at det er forbudt at fodre Komodo-varanerne,« siger Budi Kurniawan, der er chef for nationalparken.

Ifølge Budi er de store krybdyr naturlige jægere. De kan sågar begive sig på mennesker.

De største bliver omkring tre meter og vejer ca. 70 kilo. At give dem mad, vil bare gøre dem dovne.

De største Komodo-varaner jager både vildsvin, rådyr og heste mens de mindre æder fjerkræ.

På den indonesiske ø Flores - en af den håndful øer hvor Komodo-varanen findes - har den eksisteret uændret i 900.000 år.

»Enhver speedbåd eller cruiseskib-operatør og enhver rejsende bør være klar over parkens regler,« siger Budi.

De store Komodo-varaner blev først opdaget af europæerne i 1910, da rygter om en 'landkrokodille' nåede den hollandske løjtnant Steyn van Hensbroek fra lokaladministrationen.

Den blev først for alvor kendt i 1912, da Peter Ouwens, direktør for det zoologiske museum i Bogor, Java, udgav en bog om emnet.

De første to levende Kommodo-varaner kom til Europa og blev udstillet i the Reptile House i Londons Zoo, da det åbnede i 1927.