Dublin lufthavn har offentliggjort en video, hvor lufthavnspolitiet redder en forfrossen baby kanin. En video, der varmer om hjertet - selv i disse kolde tider.

Den lille kanin, der ikke er større end en hånd, blev fundet midt ude i sneen på flyvepladsen. Forfrossen og uden mad og drikke hoppede den plyssede ven sin redningmand i møde.

Kaninen blev fundet lørdag morgen af lufhavnpolitiet, hvor graderne var omkring frysepunktet. En kold start på livet for så lille en skabning.

A special rescue this morning by one of our Airport Police. This little fella was taken to safety & given food and heat. We’re happy to report he’s safe and well. #BeastFromTheEast #Snow #BabyRabbit pic.twitter.com/uyP78y5BOH — Dublin Airport (@DublinAirport) 3. marts 2018

I videoen ser man kaninen komme politimanden i møde dækket af sne.

Dublin har på det seneste lidt under enorme mængder sne, og det har også haft sine problemer for flytrafikken, der på et tidspunkt stod helt stille.

På Twitter skriver Dublin Airport:

'En noget speciel redning denne morgen af en af vores politimænd. Denne lille fyr er kommet i sikkerhed og har fået varme og mad. Vi er glad for at kunne meddele, at han har det godt.'

Hareport News: the rescued baby hare is getting some TLC with our colleague who found it & his family. He's a she, they've called her Emma & will release her back into the wild when she's back to full health. Thanks so much to @mccaheyleahhxo for the picture. #HareEmma pic.twitter.com/rHi5ZL3eU4 — Dublin Airport (@DublinAirport) 3. marts 2018

Politiet omtalte det som en kaninen af hankøn, men det viste sig faktisk, at der er tale om en lille frøken - og ikke en kanin, men en hare.

'Den redede baby-hare har nu fået noget pleje fra vores kollega, som fandt hende. Han er en hun, som har fået navnet Emma. Hun vil blive sat tilbage i det fri, når hun er kommet sig helt,' skriver Dublin Airport på Twitter

De afslutter tweeten med #HareEmma - et hashtag som bekymrede har brugt til at sende deres bedste hilsner til den lille forfrosne frøken.