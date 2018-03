Billeder af et - tilsyneladende - Loch Ness monster-agtigt dyr er blevet fundet på en strand i USA. Det har sat gang i spekulationer, om monsteret er flyttet fra Loch Ness i Skotland til den anden side af atlanten.

Det mystiske dyr blev opdaget fredag på øen Wolf i staten Georgia af en far, som sammen med sin søn, var ude at sejle.

Faderen, Jeff Warren, fik øje på, hvad han troede var en død sæl, der lå i brændingen, rapporterer First Coast News.

En stor hejre var igang med at spise af dyret, men det lykkedes Jeff Warren at få både billeder og en video af den mærkelige skabning.

På billederne kan man se den formodede krop, der ligger livløst i sandet.

WHAT IS THIS? A man from Waycross, Georgia found his own version of the Loch Ness Monster on Friday while at Wolf Island.



What do you think this is? pic.twitter.com/gSPTJP54X4 — Meilin Tompkins (@MeilinTompkins) 18. marts 2018

Tilsyneladende har den to finner, ligesom den har en lang hals og et lille hoved. Alt sammen ting, som normalt associeres med Nessie (Loch Ness monsteret).

Men ved nærmere inspektion måtte Jeff Warren erkende, at han ikke havde nogen ide om, hvad dyret var.

Direktøren for US Fish and Wildlife Service, Dan Ash, fortæller til Action News Jax, at nogle dyr kan ende med at ligne forhistoriske dyr, når de forrådner.

For eksempel kan en brugde (en haj, der lever af planton) på ni meter ligne et dyr med lang hals og et lille bitte hoved.

Alternativt kan 'dyret' også vise sig at være et fupnummer.

Warren fik senere at vide, at der var en lokal legende ved navn 'Alty' eller 'altahama' - de lokale kaldte den deres egen version af Loch Ness monsteret.

Der eksisterer flere legender om monsterfisk, der lever rund om i verden: Morag, i Loch Morar, Skotland; Lagarfljot ormen i Lagarfljot, Island; Ogopogo, i Canadas Okanagan-sø; og Lariosauro i Como-søen i det nordlige Italien.