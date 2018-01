Just Eat i Storbritannien har tilsyneladende en lidt utraditionel tilgang til kunder, der klager.

Det oplevede MIchelle Midwinter forleden, da en chauffør fra den store take-away-leverandør lørdag sendte hende adskillige flirtende beskeder efter at have leveret mad til hende og en ven.

Det skriver The Guardian.

'Godnat baby - vi ses næste gang, jeg bringer din mad ud,' skrev chaufføren blandt andet til hende via chat-tjenesten WhatsApp.

Det var blot en i en længere række af beskeder. Korrespondancen slutter dog, da Michelle Midwinter slår fast, at hun 'aldrig kommer til at bestille mad fra det sted igen'.

Hun kontaktede derefter Just Eats kundeservice via chatfunktionen i appen. Her fik hun fat i medarbejderen Trixie, der viste sig at være overraskende lidt lydhør.

Just a snippet of Just Eat’s response to my receiving unsolicited messages from the guy who had just delivered my food. Nice one Just Eat! Apart from him using my number in this way surely being in breach of privacy laws etc, they don’t really seem to take it seriously do they?? pic.twitter.com/OVZkl0IW5f — Michelle Midwinter (@ShelbyTree) January 15, 2018

'Helt ærligt, så har vi ingen afdeling for klager. Vi har dokumentation på hver konto og tager alting ad notam', skrev hun og tilbød hende et tilgodebevis på først 5 pund 'for ulejligheden', som Trixie formulerede det.

'Det er ikke 'ubelejligt'. Det er en fuldstændig skandaløs og ulækker adfærd,' svarede Michelle Midwinter - og fik så tilbudt et tilgodebevis på 10 pund.

Just Eat beklager hændelsen over for The Guardian og siger, at kundeservicemedarbejderen udviste 'mangel på empati' ved at afvise Michelle Midwinters klage.

'Chaufføren har opført sig på en måde, der ikke repræsenterer Just Eat og vores kerneværdier. Vi undersøger det med restauranten og taler også med kunden. Hvis hun beslutter, at det er en sag for poltiiet, vil vi selvfølgelig hjælpe politiet med efterforskningen', skriver selskabet i en udtalelse

En talsperson for det britiske svar på Datatilsynet, Information Commissioner's Office, slår fast, at der kan være tale om ulovligheder.

'Hvis en kundes telefonnummer bruges til formål, som det ikke oprindeligt var rekvireret til, kan det være et brud på loven om beskyttelse af personlige data. Virksomheder har en forpligtelse til at sørge for, at personfølsomme oplysninger kun bruges til de, der var meningen. Vi er opmærksomme på sagen og vil se på den.'

Efter at have skrevet om sin oplevelse på Facebook fandt Michelle Midwinter ud af, at to bekendte havde haft samme oplevelse med chaufføren.

'Det handler ikke længere om min personlige oplevelse, men om enhver kvinde, der er blevet offer for en sådan adfærd fra et firma, vi stolede på. Hvordan kan det være acceptabelt, at personlige oplysninger bruges på den måde', spørger hun i en pressemeddelelse, hun har lagt på Twitter.

Tirsdag skriver Michelle Midwinter på Twitter, at Just Eat har kontaktet hende telefonisk, og at det er hendes indtryk, at de tager sagen meget seriøst.