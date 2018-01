Engelske Nichola Tuohy havde glædet sig til sit drømmebryllup med Darren Ferne, men ALT gik galt for hende på bryllupsdagen. Og det i en sådan grad, at det smadrede deres ægteskab, før de overhovedet fik sagt 'ja' til hinanden.

I et interview med The Sun fortæller Nichola Tuohy, at hun havde mødt Darren Ferne online i september 2014. De blev vildt forelskede i hinanden, og blot fem måneder senere gik han på knæ - på Valentinsdag. Hun sagde ja uden at blinke og gik med det samme i gang med at planlægge sit brylluppet, som endte med at koste over 100.000 kroner.

Men da den store dag endelig kom, væltede både selvforskyldte og uforudsete uheld ned over Nichola Tuohy i en sådan grad, at Darren Ferne måtte vente forgæves på sin brud i kirken.

Først var bruden utilfreds med den makeup, hun fik lagt, at hun forlangte den fjernet igen. Da hun var kørt hjem til sine forældre, fik Nichola Tuohy den chokerende besked, at de ikke ville møde op til brylluppet, frodi de ikke kunne acceptere hendes kommende mand.

Men det var blot begyndelsen på hendes kvaler. Kort efter fik hun besked om, at brudepigen måtte aflyse, fordi hendes børn var syge - og at den veteranbil, brudeparret havde lejet, ikke havde nok sikkerhedsseler. Derfor måtte Nichola Tuoohy selv køre hen til forretningen og hente sin brudekjole og derefter haste til kirken - uden makeup og med kjolen i bagagerummet.

På det tidspunkt var hun allerede blevet så forsinket, at hun endte med at gå glip af hele vielsen i kirken. Og det blev for meget for brudgommen.

Dybt skuffet skred 40-årige Darren Ferne bagefter fra bryllupsreceptionen og efterlod en ulykkelig Nichola Tuohy alene sammen med de 80 gæster.

»Det var min fejl. Jeg blev så overvældet over alle de ting, der skulle klares, at jeg brændte sammen. Det føles som om, jeg har mistet alt,« siger Nichola Tuohy til The Sun.

Hun fortæller, at hun græd sig i søvn, da hun lå i bryllupssuiten - alene.

Trods alle kvalerne blev parret faktisk gift, men begivenhederne på bryllupsdagen hang som en skygge over Nichola og Darrens ægteskab. Der gik da heller ikke lang tid, før de gled endegyldigt fra hindanden.

»Vi ville sandsynligvis stadig være sammen i dag, hvis vores bryllup ikke var blevet spoleret. Det er ikke noget, man let kommer sig over,« siger Darren Ferne til The Sun.