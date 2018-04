Hollie Mackey forsøgte desperat - og forgæves - at redde den kvinde, der i sidste uge nær var blevet suget ud af et flyvindue. Samtidig forsøgte hun at beskytte den pige, der sad imellem de to kvinder.

Da den 43-årige mor til to, Jennifer Riordan, tirsdag i sidste uge på tragisk vis mistede livet under en flyvning med Southwest Airlines fra New York til Dallas, gjorde passagererne ved siden af hende alt, hvad de kunne for at redde hende.

Det fortæller Hollie Mackey til den lokale tv-station i Montana, KTVQ. Mackey sad på samme række, som den dræbte kvinde. Hun stammer oprindeligt fra Montana og har derfor udtalt sig til en reporter fra stationens nyhedsudsendelser.

Blot 20 minutter efter take off fik flyet problemer, da den ene motor eksploderede, og splinter smadrede et vindue i flyet. Lufttrykket i flyet faldt voldsomt, og trykforskellen gjorde, at den 43-årige kvinde pludselig blev suget delvist ud af flyet.

Hollie Mackey sad ved siden af den kvinde, der i sidste uge nær var blevet suget ud af et vindue på et fly i USA. Foto: Facebook Hollie Mackey sad ved siden af den kvinde, der i sidste uge nær var blevet suget ud af et vindue på et fly i USA. Foto: Facebook

Hollie Mackey sad på gang-pladsen 14C og havde netop rejst sig, for at finde noget i sin håndbagage på hylden over hende, da piloten bad alle spænde sikkerhedsbælterne på grund af kraftig turbulens. Hollie nåede lige at veksle et blik med Jennifer Riordan ved vinduet på sæde 14A, som afslørede, at ingen af dem brød sig om turbulens. Derefter kiggede hun sig rundt i flyet. Da hun så tilbage på sine sidemænd, opdagede hun, at den var helt galt.

»Da jeg så Jennifer...Jeg blev nødt til at læne mig frem og gribe fat i stropperne på hende bælte og hendes talje og lægge mine arme rundt om livet på hende og forsøge at trække. Den lille pige ved siden af mig prøvede også at trække sammen med mig, og vi forsøgte at trække hende tilbage, men vi kunne ikke. Vi var ikke stærke nok. Det eneste, vi kunne gøre, var at bevare roen, fordi hvis vi ikke gjorde det, så ville der bare udbryde endnu mere panik på flyet,« fortæller Hollie Mackey.

Derefter blev de bare hos kvinden og forsøgte at berolige hende.

»Det eneste, vi vidste, vi kunne gøre, var at blive hos hende og få hende hjem.«

De to kvinder fik hjælp af med-passagerne Tim McGinty og Andrew Needum, som fik trukket Riordans krop ind i flykabinen igen.

Imens forsøgte andre at stoppe hullet til, men det var svært, fordi alt blev suget ud af vinduet.

Jennifer Riordan mistede livet i flyulykken. Foto: SOCIAL MEDIA Jennifer Riordan mistede livet i flyulykken. Foto: SOCIAL MEDIA

Hele 12 minutters rædsel måtte passagererne gennemleve i luften med den defekte motor, før de 11.27 igen kunne sætte fødderne sikkert på landjorden. Piloten Tammie Jo Shults er siden blev ros for, at det lykkedes hende at nødlande flyet sikkert i Philadelphia.

Jennifer Riordan blev straks bragt til hospitalet, men hendes skader var så alvorlige, at det ikke lykkedes lægerne at redde hendes liv.