Mode-giganten H&M har igen trukket tøj tilbage, efter det er blevet mødt af en stor kritik.

Flere personer har klandret det svenske tøjfirma for, at der står 'Allah' på arabisk på et sæt børnestrømper.

Strømperne illustrerer ellers en lego-mand, der borer og efterlader sig en bølget stribe. Det er denne stribe, som flere personer på Facebook mener, ligner det arabiske ord for 'Allah.'

Det har ifølge det svenske medie Dagens Industri fået H&M til at fjerne strømperne fra deres sortiment.

Se også: Verdens (måske) uhyggeligste to minutter: Se gyseren der går verden rundt - hvis du tør!

»Vi beklager motivet på produktet og tager feedbacken til os. Vi stræber altid efter at tilbyde produkter, som, vi tror, vores kunder vil sætte pris på. Trykket på strømpen repræsenterer en legofigur, og at det skulle være et tegn for noget andet er helt tilfældigt,« svarer H&M ifølge DI på de sociale medier.

H&M's pressechef Petra Buchinger uddyber:

»Billedet på sokken repræsenterer en Lego-figur, og det vil altid ligne et tegn på noget helt andet tilfældigt. Men sådan som kunderne har reageret, har vi valgt at fjerne sokkerne,« siger Petra Buchinger til DI.

Du kan selv dømme herunder:

'Allah' på arabisk. 'Allah' på arabisk.

Abe-sagaen

I begyndelsen af januar trak H&M en trøje tilbage med teksten: 'Coolest monkey in the world.' Det gjorde de, efter tøj-giganten mødte massiv kritik for at modellere trøjen med en sort dreng.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) January 8, 2018

Moren til den sorte dreng har ellers fortalt, at hun ikke mener, den er racistisk.