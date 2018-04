De er anholdt og dømt for gruopvækkende forbrydelser mod mænd, kvinder og børn.

Mange af fangerne på dødsgangen i amerikanske fængsler har haft årtier til at tænke over de forfærdelige gerninger, de har udført, mens de venter på at blive henrettet. Mens de spændes fast, og den dødelige indsprøjtning forberedes, har de dømte mordere mulighed for at sige et sidste ord.

Omkring 20 amerikanere henrettes hvert år i landets fængsler.

Her er et uddrag af nogle af de mest bemærkelsesværdige sidste ord fra de dødsdømte.

Clarence Ray Allen

Den 76-årige Clarence Ray Allen blev dømt til døden og henrettet i 2006, fordi han i 1980 bestilte tre lejemord, der alle blev udført, mens han i forvejen afsonede fængsel på livstid for et andet drab på sin søns kæreste. Clarence Ray Allen havde bestilt yderligere fem mord, men de nåede ikke at blive udført, inden gerningsmanden blev pågrebet.

Det faktum, at han til sin henrettelse var permanent bundet til en kørestol, blind og led af diabetes var ikke nok til at blive benådet. Dermed blev Clarence Ray Allen den ældste i 50 år, der blev dødsdømt i USA.

»Mine sidste ord skal være 'Hoka hey, det er en god dag at dø. Mange tak, alle sammemn. Jeg elsker jer alle. Farvel,« sagde han, da han 17. januar 2006 blev henrettet ved dødelig indsprøjtning.

SERIEMORDEREN THEODORE R BUNDY. Foto: NF/RITZAU SCANPIX SERIEMORDEREN THEODORE R BUNDY. Foto: NF/RITZAU SCANPIX

Ted Bundy

Ingen er helt sikre på, hvor mange mennesker, en af USAs mest kendte seriemordere, Ted Bundy, egentlig nåede at dræbe. Han blev dømt for drabet på to kvindelige studerende fra Florida State University samt en 12-årig pige tre uger senere.

Utroligt nok udførte han alle tre mord, mens han var på flugt fra fængslet i Colorado, hvor han sad fængslet og var anklaget for at have dræbt en sygeplejerske i 1975,

Han indrømmede at have stået bag 30 mord, før han i 1989 blev henrettet i Florida. Henrettelsen foregik i den elektriske stol.

»Jeg vil gerne have, at I bringer min kærlighed videre til min familie og mine venner,« lød hans sidste ord.

Foto: HO/APF PHOTO/RITZAU SCANPIX Foto: HO/APF PHOTO/RITZAU SCANPIX

Aileen Wournos

Den 46-årige Aileen Wournos arbejdede som prostitueret ved Floridas motorveje, hvor hun fra 1989 til 1990 dræbte adskillige mænd. Hun hævdede, at mændene havde forulempet hende.

Hun blev dømt for seks mord og idømt dødsstraf. Hun blev udråbt til at være USAs første kvindelige seriemorder, og hendes historie blev senere filmatiseret. Pudsigt nok nævnte hun også selv en film i sine sidste ord.

»Jeg vil gerne sige, at jeg sejler med klippen, og jeg vil komme tilbage, ligesom i 'Independence Day' (film, red.), med Jesus den 6. juni. Ligesom filmen. Det store moderskib og alting. Jeg kommer tilbage,« sagde hun kort før henrettelsen med en indsprøjtning 9. oktober 2002.

Aileen Wournos takkede nej til et sidste måltid, men nøjedes med en kop kaffe.

Foto: Arkiv/Illinois Police Foto: Arkiv/Illinois Police

John Wayne Gacy

Seriemorderen John Wayne Gacy, der havde dansk-polske aner, brugte klovnen Pogo som sit alter ego og blev hyret til utallige børnefødselsdage og velgørenhedsarrangementer i Chicago og omegn i 1970'erne. I årene fra 1972 til 1978 dræbte han mindst 33 drenge på sin ranch. De fleste af ham kvalte han - og 27 af dem brændte han og begravede i krybekælderen under sit hus.

Gacy fortalte til en af sine ansatte, at han havde myrdet løs, og vedkommende fortalte det videre til politiet. De anholdte ham for marihuanabesiddelse, og mens han var på stationen, ransagede de hans hjem. Her gjorde de det uhyggelige fund.

Gacy forsøgte at undslippe straf ved at erklære sig sindssyg og blev henrettet ved en dødelig indsprøjtning i maj 1994.

»Kys min røv,« var han sidste ord.

Foto: YouTube Foto: YouTube

Westley Allen Dodd

Den dømte børnemishandler Westley Allen Dodd erkendte sig i 1989 skyldig i at have begået seksuelle overgreb mod et brødrepar på 10 og 11 år i Washington, som han derefter havde dræbt. Derudover havde han kidnappet og dræbt en fireårig dreng i Oregon.

Det kostede ham en dødsstraf, der blev ført ud i livet 5. januar 1993, hvor Westley Allen Dodd blev hængt.

»Jeg blev engang spurgt af en - jeg kan ikke huske hvem - om der er nogen måde, man kan bremse sexforbrydere på. Jeg sagde nej. Jeg tog fejl,« lød hans sidste ord.

This Handout image provide January 29, 2013 by the Texas Department of Corrections shows death row inmate Kimberly McCarthy. McCarthy is set to become the first woman executed in the United States since 2010 on Tuesday after being condemned to death in Texas for murdering an elderly woman during a robbery. McCarthy, 51, is black. Her victim, 70-year-old retired professor Dorothy Booth, was white. McCarthy - - who has been on death row for 14 years - - is scheduled to be executed at 6 pm (2300 GMT) Tuesday after the US Supreme Court rejected her final appeal, prison officials said. She will be just the 13th woman executed since the death penalty was reinstated in the United States in 1976. McCarthy was convicted of forcing her way into her elderly neighbor's home near Dallas under the pretext of borrowing some sugar in 1997, court records show. She then smashed Booth in the face with a candle stick, stabbed her five times and cut off her finger to steal her diamond ring.= RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT " AFP PHOTO / Texas DOCJ " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS = Foto: HO This Handout image provide January 29, 2013 by the Texas Department of Corrections shows death row inmate Kimberly McCarthy. McCarthy is set to become the first woman executed in the United States since 2010 on Tuesday after being condemned to death in Texas for murdering an elderly woman during a robbery. McCarthy, 51, is black. Her victim, 70-year-old retired professor Dorothy Booth, was white. McCarthy - - who has been on death row for 14 years - - is scheduled to be executed at 6 pm (2300 GMT) Tuesday after the US Supreme Court rejected her final appeal, prison officials said. She will be just the 13th woman executed since the death penalty was reinstated in the United States in 1976. McCarthy was convicted of forcing her way into her elderly neighbor's home near Dallas under the pretext of borrowing some sugar in 1997, court records show. She then smashed Booth in the face with a candle stick, stabbed her five times and cut off her finger to steal her diamond ring.= RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT " AFP PHOTO / Texas DOCJ " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS = Foto: HO

Kimberly McCarthy

Det endte med at få fatale følger for Kimberly McCarthy, at hun besøgte sin nabo med påskud om at låne noget sukker. Kimberly McCarthy stak hende til døde og blev dømt for det.

Derudover var hun anklaget for drabet på to ældre kvinder i 1998, men den sag endte aldrig i retten.

McCarthy blev henrettet med en dødelig indsprøjtning 26. juni 2013.

»Dette er ikke ikke tab. Det er en sejr. I ved, hvor jeg skal hen. Jeg skal hjem til Gud. Hold jeres ord. Jeg lesker jer alle. Tak, præst;« sagde hun kort før sin henrettelse.

Kilder: News.com.au, BT, Ekstra Bladet og Ritzau.