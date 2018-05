En tre år gammel dreng er blevet ædt af en leopard i en safaripark i Uganda.

Drengen, som er søn af en af de ansatte, blev passet af en barnepige, da leoparden slog til.

Den fik fat i den treårige, som befandt sig i de ansattes åbne område i Queen Elisabeth nationalparken, og slæbte barnet med sig ud i bushen. Det skriver avisen thesun.

Først den næste dag lykkedes det af finde resterne af ham, og nu jagter man leoparden, så den kan forflyttes.

»Barnepigen var ikke opmærksom på, at barnet fulgte efter hende,« fortalte en mand fra parken.

»Hun hørte banet skrige om hjælp og hun forsøgte at hjælpe. Men det var for sent, for leoparden var allerede forsvundet ud i bushen.«

Ifølge talsmanden Bashir Hangi havde barnet fulgt sin barnepige, da hun gik udenfor.

»Barnepigen vidste ikke, at barnet fulgte efter hende. Nu jagter vi leoparden, for vi vil gerne have den bag lås og slå. Når den først en gang har spist menneskeligt kød, er risikoen stor for at den gør det igen. Den bliver farlig,« tilføjede han.