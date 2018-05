I Papua New Guinea har myndighederne besluttet at lukke adgangen til Facebook i en hel måned. Det sker for at udrydde spredning af fake news og pornografisk indhold.

Formålet er angiveligt at finde ud af, hvilken betydning det sociale medie har på samfundet og for at identificere falske profiler.

Det skriver Papua New Guinea Post-Courier.

Kommunikationsminister Sam Basil siger ifølge tv-stationen, at brugere, som poster pornografisk materiale og falske nyheder vil blive identificere. Han foreslår også, at landet skaber sit eget konkurrerende sociale netværk.

Det er skandalen om Cambridge Analytica, der fik adgang til millioner af Facebook-brugeres personlige data, som har fået myndighederne til at ønske at beskytte borgerene mod misbrug.

Det fremgår dog ikke, hvordan myndighederne vil bære sig ad med det, og det er også uvist, hvornår der bliver lukket for adgangen til Facebook.

Kun omkring ti procent af borgerne i landet, som ligger øst for Indonesien og nord for Australien, har adgang til internettet, men myndighederne ønsker alligevel at præge deres færden i cyberspace.

»Vi vil bruge tiden til at samle information, som kan identificere brugere, som gemmer sig bag falske profiler, brugere, som oploader pornografisk materiale og brugere, som poster falsk eller vildledende informationer,« siger ministeren.

Papua New Guinea er et af verdens fattigste lande, og har en kun delvis fri presse. Kritikere af regeringen mere da også, at der er en gangske anden bagtanke med at lukke for Facebook.