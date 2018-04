Bruger du din påskeferie på at spise chokoladeæg, se Netflix og bestille mad ude fra på den bedste position i sofaen?

Så er det måske et tegn på, at du er klog.

Et nyt studie fra Florida Gulf Coast, USA, viser nemlig, at kloge mennesker bruger mere tid på at være dovne.

Det skriver Telegraph.

Angiveligt skulle mennesker med en høj IQ nemlig have en tendens til at kede sig mindre, når de ikke foretager sig noget – som eksempelvis bare at være doven.

I undersøgelsen gav forskerne en helt almindelig IQ-test til en gruppe studerende. Her blev de bedt om at besvare, hvor enige eller uenige de var i en række spørgsmål.

Blandt andet:

’Jeg elsker en opgave, hvor jeg skal komme med nye løsninger på problemer’.

’Jeg tænker kun så langt, som jeg er nødt til’.

Forskeren, der stod bag undersøgelsen, er Todd McElroy. Han udvalgte 30 såkaldte ’tænkere’ og 30 ’ikke-tænkere’. Og de i alt 60 mennesker blev overvåget over syv dage, hvor de bar en enhed på hånden, der målte deres aktivitetsniveau.

Resultatet viste, at den mest tænkende-gruppe – ud fra IQ-testen – i hverdagene havde et langt mindre aktivitetsniveau end den ikke-tænkende-gruppe. I weekenden var de to gruppers aktivitetsniveau det samme.

Forskerne mener, at undersøgelsen understøtter ideen om, at folk med en lavere IQ keder sig lettere, og derfor skal udfylde deres tid med aktivitet.

Selv om dovne mennesker måske kan være klogere, så advarer Todd McElroy om, at manglen på aktivitet kan have en negativ indvirkning på livsstilen.

Han foreslår, at de mindre aktive mennesker, uanset hvor kloge de end skulle være, hæver deres aktivitetsniveau for at forbedre deres helbred.

Undersøgelsens resultat blev beskrevet som ’meget signifikante’ og ’robuste’.