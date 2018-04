Et nyåbnet offentligt toilet i Norge har påkaldt sig international opærksomhed.

Bygningen, der ligger på Ureddplassen på grænsen mellem Gildeskål og Meløy i Nordland er senest blevet omtalt i den velansete britiske avis The Telegraph, der ikke sparer på de rosende tillægsord.

»Norge har åbnet, hvad der kan være det mest idylliske toilet i verden,« skriver avisen om bygningen, der er placeret ud mod en fjord ved Norges vestlige kyst med udsigt over Norskehavet og med Lofoten i baggrunden.

Uden for bygningen med den helt særlige facon er der bænke af norsk marmor, hvor eventuelle ventende toiletgæster kan sidde og knibe benene sammen, mens de nyder den absolut maleriske udsigt. Der er også etableret trapper ned til stranden.

Toilettet ligger ved landevejen FV17, som ligger på Helgelandskysten, der er en særligt anbefalelsesværdig rute a la de danske margueritruter.

På Ureddplassen findes desuden et mindesmærke, der hylder de 42 mænd, der i 1943 døde ombord på ubåden Uredd, der sank efter at være stødt på en mine, som Nazi-Tyskland havde lagt under Anden Verdenskrig. I forbindelse med opførelsen af toiletbygningen er mindesmærket blevet placeret på en ny sokkel af marmor.

Arkitektfirmaet Haugen/Zohar står bag bygningen, der er opført for Statens Vegvesen. Hele projektet har kostet 15 millioner norske kroner (11,5 millioner danske kroner, red.).