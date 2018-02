En af verdens største producenter af håndvåben er nu overraskende klar til at begære sig selv konkurs.

Det amerikanske firma Remington annoncerede mandag, at det havde lavet en aftale med kreditorerne om, at firmaet stadig kunne lave håndvåben og geværer, mens det gennemgår det, der kaldes en chapter 11 konkurs. Det skriver nydailynews.com.

»Besværlige forhold for vores industri gør aftalen vigtig. Jeg er overbevist om, at denne omorganisering vil sikre, at Remington fortsat vil være et stærkt firma og en del at vores nationale arv,« siger formanden for firmaet, Jim Geisler, i en udtalelse.

Firmaet får en kapitalindsprøjtning på 145 millioner dollars (godt 900 milioner danske kr.), og siger selv, at det vil reducere dets gæld med 700 millioner dollars.

Nedturen kommer efter det har set salgstallene pege nedad, ligesom det også er sket for andre våbenfabrikker.

Under præsident Barack Obama steg antallet af solgte våben kraftigt. Flere masseskyderier fik folk til at frygte, at det ville få regeringen til at skærpe lovgivningen.

Da præsident Donald Trump kom til, forsvandt frygten for stramninger af den amerikanske våbenlovgivning - og salget faldt drastisk.

Remington blev forøvrigt retsforfulgt af familiemedlemmer til nogle af de dræbte ved skoleskyderiet i 2012 i Sandy Hook. Det forsøg kiksede i første omgang, da en dommer sagde, at firmaet havde immunitet efter en lov fra 2005.

Sagen er foreløbigt endt som en appelsag ved den øverste retsinstans i Connecticut.