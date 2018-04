I sidste uge undslap en mand i Alaska store skader, efter han sparkede til en elg.

Det skriver KTVA.



Elgeangreb er som regel meget farlige og kan medføre store skader. Men en mand i Alaska i USA var heldig, da han torsdag sparkede til en elg i forsøget på at gå forbi den og elgens kalv.



»Det lyder som om, at elgene fulgte et spor, og at fyren forsøgte at gå igennem dem. Det er aldrig en god idé. Hvis du kommer ind i en sparke-konkurrence med en elg, gæt hvem der kommer til at vinde?,« siger Ken Marsh, talsmand for Alaskas departement for fiskeri.

Manden kunne slippe fra mødet med et spark fra moderelgen, som derefter forlod området.

Departementet er overbevist om, at han var ekstremt heldig, og forklarer, at elge oftest flygter, hvis de føler sig truede, men de kan også blive meget aggressive, da de vil gøre alt for at beskytte sine kalve.

De fortæller samtidig, at der dette forår har været flere elgeangreb i Alaska. Blandt andet blev en mand sparket i hovedet, da han ville fodre en elg.

Departementet opfordrer til, at man for tiden er særlig varsom med at nærme sig de store dyr, da det er i denne tid, at elgene kælver og så kan de altså blive ekstra beskyttende.