Efter både læger og forældre havde opgivet håbet om, at den kræftramte 2-årige ville vågne fra sin koma, skete miraklet ingen havde set komme.

De fleste kender til begrebet et julemirakel, men for den 2-årige komaramte dreng, var der i 2016 tale om en ganske særligt påskemirakel på Queens Medical Hospital i Nottingham.

Det skriver australske News.com.au.

Dylan Askin fik i 2016 konstateret en sjælden form for lungekræft. Udsigterne var ikke gode for den lille dreng, og familien valgte derfor at få ham døbt, mens han lå i hospitalssengen.

Kort efter valgte familien efter lægernes anbefaling af slukke for deres søns respirator, der var det eneste, der holdt ham i live. Eller det var, hvad de troede.

For kort tid efter begyndte den 2-årige Dylan Askin af få det meget bedre til stor overraskelse for både læger og familie.

»Jeg er ikke meget religiøs, men jeg tror, det var et mirakel. Da vi fortalte det til vores ældste søn. sagde han; 'han er ligesom Jesus', fordi han lige havde lært om det i skolen,« fortæller Kerry Askins mor til Dylan Askins.

Langfredag i påsken havde familien fået af vide, at deres søn ikke ville få det bedre. Alle indstillinger på respiratoren var på sit højeste, og han havde stadig svært ved at trække vejret. Men 1. påskedag var den 2-åriges tilstand forbedret.

Hvorvidt, det var et påskemirakel, er ikke til at sige, men godt et måned efter påske var Dylan Askins hjemme igen og ved at afslutte sin behandling på hospitalet.

Familien Askins støtter nu en kampagne hver påske, der skal hjælpe Englands kræftramte børn.