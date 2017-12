En australsk skuespillerinde og hendes søster kæmper for deres liv efter et voldsomt trafikuheld. Begge deres forældre døde i ulykken, som også dræbte en 50-årig mand.

Det skriver news.com.au og ABC News.

Den 28-årige skuespiller Jessica Falkholt, der blandt andet har spillet med i den populære australske tv-serie 'Home and away', og hendes 21-årige lillesøster Annabelle kom sammen med deres forældre kørende langs den sydlige australske kyst i staten New South Wales første juledag, da en firhjulstrækker kørte over i det modsatte spor og kolliderede med personbilen.

Ifølge news.com.au trak politiet de to søstre ud af bilen, som var opslugt af flammer. I køretøjet lå også forældrene, som ikke stod til at redde. Heller ikke føreren af den modkørende bil overlevede ulykken.

De tre døde skulle være så ilde tilredt, at det ville tage flere uger formelt at identificere dem, erfarer nyhedsbureauet AAP. Men ifølge ABC News var spøgelsesbilisten en 50-årig mand fra Ulladulla, hvis familie fortæller til mediet, at deres hjerter er knust. 'Ikke kun over vores tab, men også det tab, Falkholt-familien oplever'.

De to unge kvinder blev fløjet til to nærliggende hospitaler, hvor deres tilstand er kritisk.

28-årige Jessica Falkholt spiller hovedrollen i den kommende australske film 'Harmony' instrueret af Corey Pearson.

Han fortæller til ABC News, at hun er en fantastisk skuespillerinde:

»Hun var utrolig at arbejde sammen med. Meget passioneret, 1000 procent på hver gang. Jeg ser frem til at vise verden, hvad hun har gjort for Harmony, men også til at se, hvad hun vil udrette i fremtiden. Jeg ved, hun vil overleve det her,« siger Corey Pearson.