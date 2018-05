To amerikanske fætre, der er for retten, er sigtet for brutalt at have dræbt fire unge mænd på en farm sidste sommer i Pensylvania. Sagen tog en uventet drejning onsdag, da en af dem pludselig løb fra sin aftale om en dom på 59 år, til gengæld for en tilståelse.

Det var en uventet udvikling, som i stedet fik anklagerne til at søge dødsstraf og overveje at bruge hans fætter som vidne i retssagen. De to fætre er begge 21 år. Det skriver nypost.com.

»Det var et uventet resultat,« sagde Sean Kratz advokal Craig Penglase.

Samme Sean Kratz blev beskyldt for at hjælpe sin fætter Cosmo DiNardo med at lokke mændene til familiens farm, for derefter at dræbe dem.

Her ses de fire unge mænd: Dean Finocchiaro, Tom Meo, Jimi Patrick og Mark Sturgis. Foto: HANDOUT Her ses de fire unge mænd: Dean Finocchiaro, Tom Meo, Jimi Patrick og Mark Sturgis. Foto: HANDOUT

Bagefter blev deres kroppe brændt og et af dem blev knust med en rendegraver, før de blev begravet.

Efter drabene tog Kratz og DiNardo begge ud og spiste ostesteaks.

DiNardo erklærede sig tidligere onsdag for skyldig i fire mord og fik til gengæld en dom på livstidsfængsel. Nu overvejer de, om han kan tvinges til at vidne mod sin fætter.

Ifølge myndighederne var DiNardo, som er en mentalt forstyrret søn af rige forældre, bagmanden bag de fire mord. Sean Kratz blev tiltalt for tre af mordene, men ville kun have kendt sig skyldig i et af dem, mordet på Dean Finocchiaro, der var 19 år.

DiNardo indrømmede mordene, da politiet gennem fem dage søgte efter ofrene sidste juli. Han indvilligede i at hjælpe med at lokalisere sit første offer, Jimi Taro Patrick på 19 år.

Takken til Cosmo DiNardo var, at han slap for dødsstraffen.

De to øvrige ofre var den 22-årige Mark Sturgis og Tom Mea på 21.

DiNardos liv har været præget af mentalt sygdom. Han har fået lægens ord for at han lider af skitzofreni, men det var ifølge hans advokater ikke nok til, at han var sindssyg.

Cosmo DiNardos ansigt var udtryksløst, da han erklærede sig skyldig i mordene.

»Hvis der er noget jeg kan gøre, for at tage det tilbage, ville jeg gøre det,« sagde han dog.

Dommer Jeffrey Finley affærdigede det som »falsk og uoprigtigt«. Han havde lyttet til en optagelse af DiNardos tilståelse, og han fandt stemmen manglende for både følelse og anger.

Familierne til de dræbte sagsøger nu DiNardos velhavende forældre, Antonio og Sandra DiNardo. De siger, at de ikke skulle have givet Cosmo DiNardo adgang til et våben, som han ikke burde have, på grund af hans sygdom.

Efterforskerne siger, at han benyttede mindst to våben til drabene.