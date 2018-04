Forlovelsesfest, polterabend, rejseomkostninger på den store dag. Måske et hotelværelse, et nyt sæt tøj til festen og en gave til brudeparret.

Bryllupper er dyre - og ikke kun for brudeparret. Det måtte 30-årige britiske Georgina Childs erkende, da hun efter 20 bryllupper på fire år havde brugt så mange penge på at lade andre smede sammen, at hun var tvunget til at flytte hjem til sine forældre for at få hverdagen til at hænge sammen.

»Jeg skælver, når invitationen kommer. Jeg ville ønske, jeg kunne sige nej, men hvordan fortæller du dine venner, at deres bryllup måske ikke passer ind i dit budget?,« siger Georgina Childs til The Sun.

Siden 2014 har den 30-årige PR-medarbejder brugt godt 24.000 kroner på polterabender og 55.700 kroner på selve bryllupperne. Hun skylder nu godt 20.000 kroner.

Engang elskede hun det, og hun kunne som regel få det til at passe i privatøkonomien, hvis hun budgetterede med det i god tid. Men fra 2014, da hun blev 26, begyndte det at vælte ind med invitationer.

»Jeg gik i panik. Det føltes som om, at alle andre havde råd til ting som at bo på pæne hoteller og at smide penge i puljen til en fælles gave, mens jeg ikke kunne.«

Mens invitationerne hobede sig op, løb budgetterne løbsk, og til sidst måtte Georgina Childs betale både hoteller, togbilletter og fly med sin kassekredit. Og selvom hun satte barren lidt lavere, bookede Airbnb og lånte kjoler af veninder, hang det stadig ikke sammen.

Sidste år, første gang hun var til bryllup i udlandet, endte hun med at betale knap 7000 kroner på flybilletter til Toscana, hotel, gave samt mad på dagen før og efter brylluppet.

»Jeg måtte også tage fri fra arbejde i to dage. De fleste bryllupper ligger på fredage, så jeg har brugt 12 af mine årlige feriedage på bryllupper. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været væk uden at være til bryllup. Når du siger til folk, at du skal til bryllup i udlandet, tænker folk, det er en dejlig pause. Men det er bestemt ikke en ferie.«

Foruden de 20 bryllupper har Georgina Childs været til 12 polterabender - fem i London, to i Spanien og resten rundt omkring i Storbritannien. Hun ærgrer sig over, at det er gået fra at være en hyggelig dag med veninderne til i højere grad at være en hel weekend fyldt med dyre aktiviteter.

Dråben blev, da en tre dage lang polterabend i Spanien endte med at koste det samme, som hun betaler i husleje på en hel måned. Så nu er hun flyttet hjem til sine forældre for at spare penge - her lå der i øvrigt også to bryllupsinvitationer og ventede, fortæller hun.

»Jeg blev nødt til at gøre noget. Der var kun én dag i måneden, hvor der var sorte tal på bankkontoen. Jeg havde intet liv. Jeg kan ikke huske, sidste gang jeg købte noget nyt til mig selv, som ikke var bryllups-relateret,« siger Georgina Childs.

»Jeg ville ønske, jeg kunne sætte en grænse på et eller to bryllupper om året, bare for at give min bankkonto en chance for at komme sig. Men det kommer ikke til at ske - kun halvdelen er mine venner er afsat. Og du kan ikke komme og sige: 'Nej, tak'.