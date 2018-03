»Hun var en stjerne, der lyste op i mørket.«

Sådan sagde Kim Walls bror Tom Wall, da han fredag aften fra den lille scene i Restaurant 'Superfine' i Brooklyn, New York uddelte det første af mange legater i søsterens navn.

Vinderen var den unge danske freelance journalist Anne Hermann, der udover de 5.000 dollar også modtog en håndfuld af Kim Walls yndlings-blyanter.

Og ligesom alle andre greb Tom Wall lejligheden til at tale varmt om sin søster.

»Der er meget mørke i denne verden. Men der er også lys. Og vi må aldrig glemme lyset,« sagde Tom Wall, der på scenen stod side om side med sine og Kims forældre, Ingrid og Joachim Wall.

Blot to måneder efter Kim Walls alt for tidlige død, fik familien idéen til 'Kim Wall Memorial Fund' - Kim Walls mindelegat.

I går ville Kim Wall være fyldt 31 år. Foto: Henning Høeg I går ville Kim Wall være fyldt 31 år. Foto: Henning Høeg

Men hverken Tom eller hans forældre havde forestillet sig, at de på rekordtid ville indsamle godt 215.000 dollar.

»Jeg jeg har regnet rigtigt, så kan vi uddele dette legat i Kims navn i de næste 40 år. Det er fantastisk. Jeg vil være en gammel mand på det tidspunkt,« sagde Tom Wall, der her tydeligvis sendte en tanke til søsteren, der aldrig selv fik muligheden for at blive gammel.

I august sidste år døde den dybdeborende svenske journalist ombord på den danske opfinder Peter Madsens ubåd, da de var ude at sejle. Han står lige nu anklaget for at have myrdet hende.

Men trods de tragiske omstændigheder var Tom Wall ikke færdig med at snakke om lyset.

»Der er lys. Og hvis I vil have bevis, så ser jer blot omkring i dette lokale. Takket være alle jer og jeres støtte, vil Kims ånd leve videre.«

Og Tom Wall var ikke den eneste, der fra scenen i 'Superfun'-restauranten mindede Kim Wall.

Således vrimlede det især med unge amerikanske venner, kollegaer og studiekammerater, der alle havde noget godt at sige om Kim Wall.

»Hun gav de bedste kram. Jeg ved ikke, hvad hun puttede i de kram. Men de var specielle,« sagde én. Og en anden ung journalist Coleen José, mindede sit venskab og samarbejde med Kim Wall.

Kim Walls ven og journalist-kollega Coleen José var én af de mange, der fredag aften var mødt op for at fejre Kim Walls liv. 'Kim kunne altid få det bedste ud af tingene. Jeg savner hende,« siger Coleen. Foto: Henning Høeg Kim Walls ven og journalist-kollega Coleen José var én af de mange, der fredag aften var mødt op for at fejre Kim Walls liv. 'Kim kunne altid få det bedste ud af tingene. Jeg savner hende,« siger Coleen. Foto: Henning Høeg

»Vi skrev en reportage fra Marshall Øerne, der stadig er radioaktive fra 50'ernes amerikanske atombombesprængninger, sammen. Og selvom emnet var alvorligt, var humøret sammen med Kim altid højt. Vi fejrede Kims 27-års fødselsdag. Og selvom det var super primitivt, så jublede hun: 'Det er min bedste fødselsdag, nogensinde'. Kim fik altid det bedste ud af alting,« sagde Coleen José.