Der er absolut intet i vejen med billedet. Tværtimod. Det er både smukt og uskyldigt, men timingen er - efter manges mening - til gengæld temmelig uheldig.

Ivanka Trump, datter af den amerikanske præsident, lagde søndag et sødt billede af sig selv og sin yngste søn på Instagram. Her står hun med den to-årige Theodore i favnen, mens mor og søn har pande mod pande.

My Et opslag delt af Ivanka Trump (@ivankatrump) den 27. Maj, 2018 kl. 9.07 PDT

Et idyllisk billede på en fredfyldt søndag, hvis det da ikke lige var fordi, at mange amerikanere læser det ind i en helt anden sammenhæng.

Hundredvis af børn af immigranter er nemlig blevet fjernet fra deres forældre ved grænsen til USA som følge af præsidentens politik, og amerikanske medier har den seneste tid beskrevet, hvordan 1.500 indvandrebørn, der er blevet placeret i midlertidige hjem og lejre, er blevet væk. Derfor ser mange Ivankas billede som en usmagelige kommentar til faderens udlændingepolitik. Andre beskylder hende for at være total tonedøv og ligeglad med andres skæbne.

I en kommentar til hendes Instagram-opslag skriver en bruger eksempelvis:

'Er du tonedøv over for andres smerte, de, der bliver skadet af din families handlinger - eller er du bare ligeglad, så længe du har dit på det tørre?'

En anden skriver noget lignende:

'Der er 1.500 mødre, som har fået deres barn flået ud af armene og 'tabt' i menneskehandel på grund af din fars regering (som du arbejder for). Jeg er sikker på, at de gerne ville tage et foto af deres barn og poste det på Instagram. Du er en skændsel.'

Andre raser over de negative kommentarer og roser Ivanka Trump for det smukke billede.

På Twitter har billedet også været genstand for debat - blandt andet under hashtagget #wherearethechildren.

How lucky that you get to do that with your children. Meanwhile, there are 1500 children that are missing their parents as a result of Daddy’s orders. The fact that you and other so-called leaders have stood idly by and done nothing speaks volumes. — WhatTheHeck?! #Resist (@truthtalk4once) May 27, 2018

What an odd tweet in the middle of the horror going on with missing children ripped from their parents arms. How lucky you are to live in a bubble. — La Fourchette (@lafourchette) May 27, 2018

#TrumpFascism #whereAretheChildren Rise America #RemoveTrump pic.twitter.com/f3fj7gW68H — 25thAmendment4Trump (@safeagain1) May 27, 2018

Why do you get to hold your baby while this woman's is ripped out of her arms? I would like to see your grandparents' immigration papers. How did they get here? What native American gave them permission to come to this land? #RomanoffFateComing pic.twitter.com/v7l4DL3Vgv — Just Mary (@BlueHenArt) May 27, 2018