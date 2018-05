Den amerikanske præsident, Donald Trump, bød lørdag sin hustru, Melania Trump, velkommen hjem efter et ophold på hospital ved at udsende et tweet, hvor verdens mest magtfulde mand stavede hendes navn forkert.

'Dejligt at have vores fantastiske førstedame hjemme igen i Det Hvide Hus. Melanie har det godt. Tak for alle jeres bønner og hilsner!'

Sådan skrev præsidenten lørdag, for at byde førstefruen velkommen hjem fra hospitalet. Tweetet blev hurtigt slettet og erstattet med et nyt, hvor førstedamens navn var stavet i den rigtige udgave 'Melania' og ikke 'Melanie'.

Det tweet kan fortsat findes på sociale medier:

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2018

Det nu slettede tweet kan man for så vidt også fortsat finde på sociale medier. Bare ikke i den oprindelige form på Donald Trumps Twitter-profil, men i dusinvis af screendumps i diverse tweets, hvor det trygt kan ligge og samle likes i al fremtid.

Donald Trumps tweet inden det blev slettet. Foto: Twitter Donald Trumps tweet inden det blev slettet. Foto: Twitter

Navnefejlen blev hurtigt opfanget af flere internationale medier som The Independent, Daily Telegraph og CNN - sidstnævnte har gennem længere tid nærmest ligget i krig med præsident Trump.

Det Hvide Hus og førstedamens stab er bortset fra enkelte korte udtalelser ikke gået i dybden med årsagen til Melania Trumps indlæggelse, hvilket indgreb førstedamen præcist har været igennem samt, hvorfor det var nødvendigt at beholde hende på hospitalet i fem dage efter det, der er blevet kaldt en simpel procedure.

Til CNN har Stephanie Grisham, der kommunikationschef for Melania Trump, udtalt, at 'Førstedamen er kommet hjem til Det Hvide Hus lørdag morgen. Hun hviler sig og er ved godt mod'.

Spurgt direkte ind til sagen, og hvorfor førstedamen skulle være indlagt i fem dage for en rutinesag, lød det fra Grisham:

»Alle patienter er forskellige. De læger, som har udtalt sig til medierne om sagen, er uinformerede. Fru Trump har et lægehold, som er sikre på hendes behandling, og det er det vigtigste. Hendes bedring og privatliv er det vigtigste, og jeg har ikke yderligere kommentarer. Enhver, der udtaler sig til medierne, spekulerer,« lød det kryptisk for Grisham, der flere gange har afslået at kommentere, hvorfor Melaina Trumps ophold på Walter Reed National Military Medical Center blev forlænget med flere dage.

Under førstedamens ophold på hospitalet besøgte Donald Trump sin hustru et par gange. Tirsdag tweetede præsidenten, at hustruen 'havde det godt', men ellers er der ikke kommet meget ud om hendes tilstand.