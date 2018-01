Da Lisa og A.J Demaree fra Peoria, Arizona, for knap ti år siden tog til deres lokale Walmart-storcenter for at få fremkaldt en række familiebilleder, havde de ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig det mareridt, der ventede dem.

Det skriver Washington Post.

I 2008 var parret og deres tre døtre på dengang fem, fire og halvandet år på ferie i San Diego. I sand 'forælder-stil' tog parret mere end 100 billeder til minde om familieferien - heriblandt billeder af deres døtre, der leger, mens de er i badekar.

Da familien kom hjem fra ferie, afleverede Lisa og A.J Demaree kameraets hukommelseskort i den lokale Walmart for at få fremkaldt billeder.

Inden der var gået 24 timer, bankede politiet på deres dør.

En ansat hos Walmart havde anmeldt billederne af døtrene i bad, fordi vedkommende mente, de var pornografiske. På et af billederne holder de tre piger, iført håndklæder, armene omkring hinanden. På et andet kan man se deres bare bagdele.

Demaree-parret forklarede betjentene, at der blot var tale om harmløse familiebilleder af deres døtre, der fjollede rundt - præcis som man kan finde i de fleste familiers fotoalbums.

Det lokale politi og socialarbejdere var dog ikke overbevist. Derfor påbegyndte de en efterforskning, der skulle afgøre, om de tre piger blev udsat for seksuelt misbrug. De gennemsøgte blandt andet familiens hjem og placerede pigerne i pleje i en måned, mens de interviewede Demaree-parrets familiemedlemmer og venner om, hvorvidt de var sexforbrydere eller ej.

10 år i helvede

Da myndighederne droppede sagen, fordi det blev vurderet, at der rent faktisk var tale om uskyldige familiebilleder og ikke børneporno, valgte Lisa og A.J Demaree blandt andet at sagsøge socialarbejderne for at have overtrådt deres grundlovsmæssige rettigheder.

Tirsdag, efter parret havde lidt flere nederlag i sagen, bekræftede en føderal appeldomstol det, Demaree-parret har argumenteret for hele tiden: At deres børn blev taget fra dem uden grund.

Dommen faldt næsten 10 år efter, at forældre-parret første gang blev kontaktet af politiet - en periode som har været et sandt mareridt for familien.

Selvom Lisa og A.J Demaree hverken blev anholdt eller sigtet for nogen forbrydelse, blev Lisa suspenderet fra sit job på en skole et helt år, mens sagen stod på. Derudover fremgik parrets navne i en lang periode på et register over sexforbrydere.

»Selvom det kan virke helt skørt, kan det, du selv ser som de smukkeste og mest uskyldige billeder af dine børn, betragtes som noget fuldstændig perverst af andre,« har Lisa Demaree tidligere i sagen udtalt til ABC News.