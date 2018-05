’Min mand ringede ved et uheld til mig, da han var mig utro.’

Matt på 28 år var gift med Rose, og da han arbejdede hos et stort finansselskab, rejste han hyppigt udenlands i forretningsøjemed. I lange perioder var Matt i Singapore, og derfor så parret ikke hinanden så ofte.

En sen aften, da Rose skulle til at gå i seng, modtog hun et videoopkald fra Matt. Hun tog opkaldet og kunne kun se en sort skærm, mobilen lå tydeligvis i Matts lomme, og han havde ringet Rose op ved et uheld. Men selv om skærmen var sort, så kunne der høres lyde.

»Hallo!« sagde Rose ind i telefonen, da hun prøvede at få Matt til at svare, men han hørte hende ikke, skriver News.com.au.

»Matt! Hallo! Råbte jeg ind i højtaleren. Men der kom intet svar. Han kunne ikke høre mig. Så sagde en kvinde stemme i baggrunden, ’du er så sjov’. Matt svarede kvinden, at de sammen kunne tage hjem i hans lejlighed,« skriver Rose i en tekst, hvor hun fortæller, at Matt var hende utro.

Derefter gik opkaldet ud, forbindelsen var tabt. Rose begyndte at føle sig utilpas. Hun forsøgte at ringe Matt op igen, men han besvarede ikke opkaldet. Kort efter sendte han en SMS til hende, hvor der stod, at han arbejdede sent på kontoret og ville ringe hende op dagen efter.

Rose ringede til sin gode veninde Georgie og forklarede situationen. Hun mente, at Rose skulle have mere fakta om, hvad der foregik, før hun besluttede sig for noget som helst.

Derfor kiggede hun Matts computer igennem, og her blev hendes bange anelser blot bekræftet.

Rose kunne se, at han ofte ringede til et nummer, der var ejet af en kvinde, som hed Lily. Hun fandt frem til hende på Facebook og så, at der lå mange billeder af Matt og hende sammen. Samtidig kunne Rose se, at Matt havde kvitteringer fra blomsterforsendelser til Lily i sin mailboks.

Da Rose indså, at hendes mand var hende utro, vidste hun med det samme, at han ikke kunne tilgives. Derfor flyttede hun og Georgie alle hendes ting fra parrets fælles lejlighed, og Rose ignorerede alle Matts opkald resten af ugen.

Han sendte en SMS til hende, hvor han spurgte, hvad der var galt. Og den besvarede hun heller ikke. Til gengæld lagde hun og Georgia et brev i Matts seng, hvor det blev gjort klart, at de skulle skilles. Det brev så Matt først, da han kom hjem fra Singapore.

Rose har ikke siden hørt fra Matt, og han ved stadig ikke, hvordan hun opdagede, at han var hende utro.