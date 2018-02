London: Det var med en bævrende stemme, at Facebooks øverste chef for Europa, Nicola Mendelsohn, fredag formiddag ved en præsentation af det sociale medies nyeste påfund, takkede en hidtil ukendt kvinde i den fremmødte forsamling.

For knap en uge siden fortalte Nicola Mendelsohn, at hun lider af en uhelbredelig kræftform, Follikulært lymfom. Fredag satte hun ord på, hvordan den 46-årige Facebook-boss, der er mor til fire, har forsøgt at tackle sine dystre udsigter. Og her udviste hun en rørende gestus til en australsk kvinde, da hun fra scenen takkede Nicky Greenhalgh, der er administrator for en Facebook-side med knap 4.000 medlemmer, hvor andre med den skrækkelige sygdom kan hente råd og få trøst. Heriblandt Nicola Mendelsohn.

“Jeg er så taknemmelig for, at du har startet denne gruppe. Tak skal du have,” sagde Nicola Mendelsohn til Nicky Greenhalgh.

Nicola Mendelsohn har vidst siden 2016, at hun lider af kræftsygdommen, men afslørede først sin hemmelighed i sidste uge for offentligheden for at sætte fokus på sygdommen.

Hun fortæller, at hun ansøgte gruppen ‘Living with Follicular Lymphoma’ om medlemskab, hvilket ifølge hende fik administratoren af siden, Nicky Greenhalgh, til at tro, at der i første omgang var tale om en falsk profil fra en, der udgav sig for at være den kendte Facebook-boss.

“Men jeg lykkedes med at overbevise hende om, at det ikke var en joke,” lød det humørfyldt fra Mendelsohn.

Talen fra Nicola Mendelsohn skete fredag i forbindelse med, at Facebook har inviteret private Facebook-administratorer fra hele Europa til London for i samme forbindelse at præsentere en række nye redskaber, der ifølge Facebook selv skal gøre det lettere og bedre at styre og designe de enkelte Facebook-sider for personerne bag.

Den sociale medie-gigant vil desuden bruge 10 millioner dollar på at uddanne udvalgte administratorer, ligesom Facebook også fordobler antallet af ansatte, der skal overvåge mediet for uønsket indhold så som chikane og falske profiler, fra 10.000 til 20.000.