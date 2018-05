En af Storbritanniens værste seriemordere nogensinde Dennis Nilsen er død i fængslet. Han blev 72 år.

Det skriver The Guardian.

Den sadistiske drabsmand fra Skotland med tilnavnet 'The Muswell Hill Murderer' dræbte minimum 12 mænd i perioden 1978 til 1983. Han har også tilstået, at han havde sex med flere af ligene.

Arkivfoto fra 1983 af Dennis Nilsen, England. Foto: EXPRESS LONDON Arkivfoto fra 1983 af Dennis Nilsen, England. Foto: EXPRESS LONDON

Nilsens metode var at lokke mændene, som han mødte på barer, ind i sine to hjem i Nordlondon, hvor de blev kvalt og druknet. Efter han var færdig, brændte han eller skyllede ligene ud i toilettet.

Skotten har indrømmet at have dræbt 15 personer, men i 1983 blev han dømt til døden for 'kun' seks mord og to drabsforsøg.

Dennis Nilsens hus. Foto: Scanpix Dennis Nilsens hus. Foto: Scanpix

Vanvittige fund

Dennis Nilsen blev anholdt i sit hjem i Cranley Gardens, Muswell Hill, i London.

Da politiet afhørte ham i hans hjem, blev de overvældede af en stank af råddenskab. Samtidig fandt de to torsoer, en pose med organer og et kranie.

Navnene på de dræbte, som Dennis Nilsen blev dømt for, var Stephen Dean Holmes, 14, Kenneth Ockendon, 26, Martyn Duffey, 16, William Sutherland, 27, Malcolm Barlow, 24, Paul Nobbs, 25, og Carl Slotter, 21.

Dennis Nilsen døde af naturlige årsager.